Requisitos para aplicar a ‘Because He Is Nice’, la beca de inglés que ofrece el Gobierno

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunció el lanzamiento de un nuevo programa de becas destinado al aprendizaje del idioma inglés, denominado “Because He Is Nice”. Esta iniciativa cumple una de las promesas realizadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, durante el debate presidencial.

El jefe de Estado había anticipado la apertura de 100.000 cupos para el estudio de esta lengua extranjera. Dos días después de una serie de anuncios sobre bonos, créditos y otros beneficios económicos, el Gobierno habilitó las postulaciones a través del sitio web ingles.fomentoacademico.gob.ec.

Sin embargo, al momento de esta publicación, se ha reportado que la página web designada para las inscripciones al programa de becas “Because He Is Nice” no se encuentra operativa, generando incertidumbre entre los potenciales beneficiarios.

Requisitos

El secretario de educación superior, César Augusto Vásquez, ofreció detalles este 8 de abril en una entrevista con Radio Centro. Anunció que hoy se abren las inscripciones para 300 mil becas en formación en inglés. Los requisitos para aplicar son:

Jóvenes a partir de los 18 años en adelante y sin límite de edad.

Tener un título de bachiller.

Se trata de una oportunidad de tener una certificación en inglés financiada 100% por el Gobierno. Es decir, que la matrícula es de cero dólares. Todo quedará cubierto por el Estado.