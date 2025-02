Caso Kim Gómez: estremecedores detalles de la autopsia

La autopsia realizada al cuerpo de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió durante un asalto en La Plata, Argentina reveló estremecedores detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Según el informe preliminar entregado a la fiscal Carmen Ibarra, la menor sufrió un “shock hipovolémico secundario a politraumatismos”, lo que significa que perdió una gran cantidad de sangre a raíz de heridas graves.

“La niña presentó lesiones traumáticas, fracturas múltiples y heridas por arrastre”, indicaron desde La Nación, quienes tuvieron acceso a la causa.

Piden justicia para Kim Gómez (Nicolás Guillones | AGLP)

¿Cómo ocurrió el crimen de Kim Gómez?

El robo tuvo lugar en 72 y 25, cuando la madre de Kim fue interceptada en un semáforo por dos delincuentes armados. Tras bajarla por la fuerza, los ladrones se llevaron el auto sin darse cuenta de que la niña aún estaba en el asiento trasero, con el cinturón de seguridad puesto.

Durante la fuga, que se extendió por casi dos kilómetros, testigos vieron cómo uno de los asaltantes intentó sacar a la menor por la ventanilla trasera. Sin embargo, la niña quedó atrapada por el cinturón, lo que provocó que su cabeza golpeara contra el asfalto y fuera arrastrada durante varias cuadras hasta que el auto chocó contra una columna.

Padre de Kim Gómez (Redes Sociales)

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Kim Gómez?

Tras el brutal desenlace, la Policía Bonaerense logró detener a los sospechosos. Se trata de dos adolescentes de 14 y 17 años, quienes abandonaron el vehículo y fueron interceptados poco después.

El mayor de ellos ya tenía antecedentes por robo de autos, mientras que el menor es hijo de un preso condenado por robo a mano armada. Actualmente, ambos permanecen detenidos en diferentes comisarías y la fiscal Carmen Ibarra pedirá que continúen privados de la libertad.

El pedido de justicia y la entrega del acusado

En medio de la conmoción, Franco Chamorro, pareja de la hermana del adolescente de 17 años, pidió justicia y exigió que los responsables no sean liberados. “Le pedimos al fiscal que no lo deje libre, que paguen lo que tengan que pagar”, declaró a la prensa. Además, se supo que el propio padre del joven de 17 años fue quien lo entregó a la policía tras reconocer su participación en el crimen.“Él anda en la calle, está perdido en la droga. Lo tuve trabajando conmigo, pero me robaba las cosas. Entonces lo eché”, contó Héctor, el padre del acusado, quien además pidió disculpas a la familia de la víctima.

El asesinato de Kim Gómez generó una fuerte conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en delitos graves. Durante la tarde del miércoles, vecinos y familiares de la niña marcharon desde Altos de San Lorenzo hasta Plaza Moreno exigiendo justicia y medidas concretas para mejorar la seguridad en la ciudad.