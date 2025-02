“Tu hijo me la mató”: El reclamo del padre de Kim Gómez, niña de 7 años asesinada en medio de un robo

El trágico asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años, ha conmocionado a la comunidad de La Plata y a toda Argentina. Durante el velorio, Marcos Gómez, padre de la pequeña, expresó su profundo dolor y lanzó un contundente mensaje al padre de uno de los adolescentes implicados en el crimen.

El incidente ocurrió cuando dos adolescentes, de 14 y 17 años, robaron el vehículo de la madre de Kim mientras la niña permanecía en su interior. En su huida, los delincuentes arrastraron a Kim por varias cuadras, causándole heridas fatales.

Tras el velatorio, Marcos Gómez, visiblemente afectado, se dirigió a los medios y a la comunidad, buscando justicia por la irreparable pérdida de su hija.

En sus declaraciones, Marcos relató el dolor que embarga a su familia: “Nos destrozaron, nos hicieron mierda. Tengo a mi vieja ahí muriéndose, la mamá de la nena y la otra abuela también, el abuelo”. Además, cuestionó cómo alguien pudo atentar contra una niña indefensa: “¿A ustedes les parece justo? ¿Cómo se pueden meter con una criatura?”.

El padre de Kim también reveló que recibió una llamada del padre de T.G., el adolescente de 17 años detenido por el crimen, quien intentó disculparse por lo sucedido. Marcos, aún en estado de shock, expresó su deseo de que este padre enfrente la situación de manera directa: “Quiero darte la oportunidad de que vengas, que me mires a la cara y que seas sincero con lo que me dijiste hoy. Tené coraje, loco, vení a enfrentarme. Tu hijo me la mató. Vení a enfrentar mi dolor. Andá al cementerio a despedir a mi hija. Le gustan los capibaras, llevale uno”.

La comunidad de La Plata ha mostrado su solidaridad con la familia Gómez. Vecinos y amigos se congregaron en el velatorio para ofrecer apoyo y exigir justicia. Las calles se llenaron de manifestantes portando carteles y velas en memoria de Kim, clamando por medidas que garanticen la seguridad y eviten que tragedias como esta se repitan.