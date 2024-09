¿Por qué Bad Bunny es tan importante en la campaña presidencial de Estados Unidos?

Este martes, 5 de noviembre de 2024 Estados Unidos tendrá sus elecciones presidenciales. Siendo los dos contendientes más poderosos: Kamala Harris, representante del Partido Demócrata, y nuevamente Donald Trump, por parte del Partido Republicano. Muchos artistas como Taylor Swift y Billie Eilish han apoyado abiertamente Kamala Harris, siendo claves para captar votantes. Ahora también, se suma Bad Bunny. Aunque el artista no se ha pronunciado a favor, se lo ha hecho en contra de Trump.

Taylor Swift llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024

“Tenemos que conseguir a Bad Bunny”

Desde agosto, María Cardona, consultora política, se encontraba presionada por los círculos demócratas latinos, distintos mensajes con la misma pregunta y exigencia: “¿Dónde está Bad Bunny?”, “Tenemos que conseguir a Bad Bunny”, “Necesitamos a Benito”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, no es solo un cantante puertorriqueño, sino ahora una de las mayores superestrellas del mundo y la mayor estrella latina. Por ende, ¿qué significaría para él apoyar a Harris?

Pensilvania es un estado clave, albergando la tercera parte de la población más grande de puertorriqueños. Cerca de 300.000 votantes elegibles, incluso más.

Actualmente, los votantes latinos aún no saben por quién votar. La revista New York Times/Siena ha mencionado: “el 55 por ciento de los posibles votantes hispanos elegirían a Harris antes que a Trump, una proporción menor que el 65 por ciento de los votantes latinos que votaron por Biden hace cuatro años”. Siendo el ‘Conejo Malo’ un factor clave, pues no es ningún misterio que él sea una gran influencia para los latinos tanto dentro cómo fuera de Estados Unidos.

“No quiero involucrarme en la política, pero la política se involucra en mi vida porque afecta a Puerto Rico”

Bad Bunny (Captura de pantalla)

A principios de este mes Bad Bunny rompió en llanto en una entrevista realizada por ‘El Tony Pregunta’, en donde se mostró sensible a los temas de política que han afectado a Puerto Rico, hace pocos días volvió a demostrar su amor a su país y el odio que ha llegado a tener hacía los políticos de allí con la canción inédita ‘Una Velita’.

La entrevista con Bad Bunny tomó un giro emotivo cuando el cantante reflexionó sobre la difícil situación de Puerto Rico. Visiblemente conmovido, habló de las secuelas del huracán María y criticó la falta de acción del gobierno y su corrupción.