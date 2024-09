“No son superestrellas, son nuestros empleados”: Bad Bunny rompe en llanto al hablar de la situación política de su natal Puerto Rico

En una conversación íntima con ‘El Tony Pregunta’, Bad Bunny dejó al descubierto su lado más humano. Durante casi hora y media, el artista habló de sus éxitos musicales, sus inspiraciones, su carrera y las distintas facetas que ha tenido con el paso de los años. Asimismo, también compartió sus preocupaciones sobre la situación política y social de Puerto Rico, tocando una fibra sensible del artista haciéndolo romper en llanto.

PUBLICIDAD

Bad Bunny (Captura de pantalla)

“Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros”, dijo Bad Bunny momentos antes de taparse el rostro y respirando fuerte, tratando de evitar romper el llanto, pero no lo logró. Los internautas destacaron la sinceridad y la apertura que tuvo el artista en el programa, siendo la primera vez que vieron a la persona y no al artista. Benito habló abiertamente de sus orígenes en Vega Baja, cómo ha notado la importancia de la política y el apoyo que deberían tener para el pueblo.

“Yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Yo no quería esto. Salir para afuera y saber que hay gente fuera en el mundo entero, en Japón, en Alemania que conocen a Puerto Rico por mi música, por al de otros artistas, por nuestra cultura. Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia”, enfatizó el artista.

Bad Bunny (Captura de pantalla)

Asimismo, el interprete de ‘Dákiti’ arremetió en contra de los políticos: “El gobierno trabaja para joder y aún así tu ves a gente que sigue votando por los mismos, ¿Por qué idolatras a este tipo? Él es tu empleado”, mencionó. Destacando la falta de compromiso y la ‘vista gorda’ que tiene el sistema político en la isla, ignorando los problemas reales.

“Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado. Si tú ves que votas al mismo durante veinte años y ves que tu alrededor no es como tú lo quisieras, sácalo”, explicó.

Bad Bunny y su música

De igual manera, el Conejo Malo habló de sus proyectos musicales, destacando que sus álbumes favorito son “EL ÚLTIMO TOUR” y “Un Verano Sin Ti” ocupando un lugar especial en su corazón, tanto su construcción como proyecto y la recepción que tuvieron.

Bad Bunny (Captura de pantalla)

“Un Verano Sin Ti a mi me fascina, especialmente la última parte ya cuando vienen Otro Atardecer, Andrea o Agosto. Por algo es uno de los más escuchados de la historia. El disco está cabrón porque todo el mundo puede sentarse a escucharlo e identificarse con alguna canción. Es un disco muy variado” opinó.