Falta un tercer informe dirimente para saber lo que realmente pasó con la Subteniente Aidita Ati

Luego de que se revelaran detalles del último informe que señaló que la causa de muerte de la Subteniente Aidita Ati fue por edema pulmonar, por parte del Dr. Paúl Vergara, abogado del Subteniente Ángel Jiménez (uno de los procesados), la defensa de la familia de la uniformada se pronunció y aclaró lo que sucederá en el proceso que investiga el presunto delito de femicidio.

El Dr. Galo Quiñónez, abogado de la familia Ati, en entrevista con Metro Ecuador, señaló que el primer informe que señala que Aidita fue víctima de una muerte violenta está vigente.

Asimismo, el segundo informe de la exhumación del cadáver, también está vigente: “por eso yo he sugerido a Fiscalía, hace unas horas, que nosotros concurramos a una audiencia preparatoria de juicio, en la siguiente audiencia que se viene con quien la Fiscalía tome la decisión de acusar, y pidamos a la jueza en la fase de vicios, una posible nulidad por falta de defensa técnica, que eso es público, se sabe que los abogados anteriores fueron nefastos, sino que revisen el expediente para ver si han pedido una sola pericia tendiente a demostrar el femicidio”.

También indicó: “lo que no se ha podido descartar en el segundo informe son las lesiones ‘antemorten’, y no se ha podido explicar por qué existen. Sobre el edema pulmonar tendrá que explicar por qué no dijo esto y los segundos peritos tendrán también que explicar por qué ahora no hablan de los desgarros a nivel vaginal, por qué no existe una explicación de equimosis a nivel del pecho. Pero al existir dos informes tiene que por lógica haber uno tercero dirimente”.

“Nosotros hemos hablado con el señor Luis Ati y vamos hablar con Fiscalía, para que exista un informe nuevo de un perito nacional e internacional para que pueda decidir sobre la base de los dos informes histopatológicos que todavía no llegan y, sobre el álbum fotográfico del informe final e inicial, cuando recién se dio la flagrancia, dentro de las 24 horas, donde se encuentra todo. Esta defensa también ha consultado con médicos legales, lo cual no están de acuerdo con el informe que señala que puede morir por edema pulmonar, porque tendría que ser por intoxicación y así lo han puesto”.

El Dr. Quiñónez dio a conocer que ha conversado con dos peritos médicos legales, uno nacional y uno internacional, que le han indicado que es casi imposible, 99.8%, que una persona puedan morir por ingesta alcohólica: “porque tuvo que haber logrado adquirir en menos de media hora, más de cuatro litros de alcohol en la sangre, lo cual eso es casi imposible. Es decir, tendría que haberse mandado más de dos botellas de whisky solita, para llegar a ese nivel y poder tener una muerte de esta manera”.

“Entonces claro, las dudas quedan vigentes para esta defensa, por lo que considero que debemos llegar a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio donde los abogados de los procesados deben ser conscientes de aquí buscamos la verdad y justicia, en este sentido deberían apoyar la tesis de esta defensa y de Fiscalía que se reinicie al día 15 o día 20 de la instrucción fiscal con una posible nulidad, por falta de defensa técnica y falta de investigación cronológica fiscal”, explica el abogado de la familia Ati.

“Hay negligencia jurídica por parte de la primera fiscal que llevo el caso”

El Dr. Galo Quiñónez señaló que hay una negligencia por parte de la primera fiscal de Orellana que llevo el caso adelante, como también de la primera defensa que representó a los familiares de Aidita Ati.

También señaló: “Considero que debemos esperar a las acusaciones que realice Fiscalía porque, por ejemplo en el Caso del Subteniente Angel Jiménez, yo considero que de la reconstrucción de los hechos y de las demás diligencias, él en el caso podría tener lo que dice el artículo 5.3 del COIP, esto es una duda razonable, que es en favor del reo. Pero si a mí me preguntan de la capitán Vaca, yo considero que hay muchas contradicciones, hay cosas que ella sabe y no ha querido decir, que es omisión por supuesto”.

Asimismo, dijo que no considera un error las primeras vinculaciones, ya que son decisiones que se toman de acuerdo al expediente del caso: “Y si estas personas fueron a dejarle a Aidita Ati, esto no está desvirtuado, al cuarto, fueron las últimas personas que posiblemente tomaron contacto. Que después recién nosotros, hace aproximadamente cinco días, hallamos hechos con la exhibición de los videos que existían, y se pudo determinar las horas que acudieron ellos, la hora que acude otra persona, esto es nuevo, no se podía hasta antes de eso poder tomar una determinación, porque no se lo hizo. Si se lo hubiera hecho antes, con los abogados de los procesados, que se coja primero las cámaras, otra fuera la historia”.

“Yo como Galo Quiñónez, defensa del señor Ati, no voy a acusar a nadie que no tenga nada que ver en el caso, pero para esta defensa, si alguien tiene un mínimo de responsabilidad, tendrá que ser acusado”, finalizó el abogado.