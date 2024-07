Vestido con ropa de luto, Luis Ati, padre de la Subteniente Pamela Ati, dio más detalles del femicidio perpetrado al interior del Fuerte Militar Napo a Metro Ecuador. “Gracias por darme este espacio para que el fallecimiento de mi hija no quede en la impunidad”, expresó el padre de la uniformada.

Luis cuenta que el sábado 29 de junio recibió una llamada por vía WhatsApp a las 09h00 de la mañana donde le mencionan que su “maravillosa muñeca”, como él la recuerda, había fallecido.

“En la Brigada de Selva N. 19 Napo, en un recinto militar, habían compartido la despedida de un suboficial y había una fiesta no autorizada en la cual también participó mi nena. Según las informaciones que me supieron dar es que a las 17h30 se había retirado a su dormitorio para poder descansar en un estado normal... Porque ella abrió la puerta de la camioneta, se subió y según las primeras versiones se ha quedado dormida y amaneció fallecida”, cuenta Luis con los ojos humedecidos.

No permitieron ver el cuerpo de la Subteniente Pamela Ati a sus familiares tras haber sido víctima de femicidio.

Desde Quito, Luis se dirigió hasta El Coca. Llegó a las 16h15 en donde fue recibido por el comandante de la Brigada N. 19 Napo y les llevó hasta las oficinas donde les dijo que Pamela Ati murió luego de una fiesta no autorizada y que habían ingerido licor. Les dijo que ella había ingerido alcohol, se había ido a descansar y amaneció sin vida.

“Eso me supo indicar. Yo como no tenía ningún conocimiento no pude discutir o trata de decir que no era, porque no tenía conocimiento...”, agregó.

Asimismo, expresa con dolor: “en primer lugar, tengo el derecho, yo debí autorizar el levantamiento del cadáver, pero en ningún momento yo había visto, o me había percatado como eran los casos... Yo le había dicho al señor Coronel que me deje sacar las cosas de mi hija, a lo que me supo decir que la habitación donde pernoctaba mija, la habían sellado para las investigaciones pertinentes”.

No el dejaron ver el cuerpo de su hija

Luego le dijeron que tenía que dirigirse a la Fiscalía de El Coca, donde le dijeron que firmen unos documentos para retirar el cadáver de Lago Agrio, porque estaba en el Centro Forense de la ciudad.

“Para realizar la autopsia tenían que pedirme autorización, pero nunca me pidieron, nunca firmé un documento autorizando que le realicen la autopsia... Llegué a Lago Agrio y ahí me hicieron pasar para que retirara el cadáver, donde no me dejaron ver, yo no vi el cadáver , solamente adentro me dijeron si yo disponía de una copia de la cédula de mi hija y yo le indiqué que no”, señala Ati.

En ese momento le dijo a otra uniformada, la Capitán Vaca, quien estaba ahí, le pidió a ella la documentación: “entonces ella ingresó para dar dicho documento a la señora Doctora Forense...”, agrega. Luego la funcionaria forense le dijo que se retirara y al quedarse a solas con Luis le dice la otra versión del fallecimiento de su hija.

Subteniente Pamela Ati. Fotografía: Cortesía

Los primeros indicios del caso de femicidio de la subteniente Pamela Ati señalaron que la muerte de la uniformada es una muerte de violenta por estrangulamiento, además que habría sido víctima de una violación.

<i><b>“Cuando regresé con el féretro de mi preciosa hija, porque la voluntad de su mami era que se despida de los compañeros porque esa era la carrera que eligió, le gustó y lo hacía con tanto amor, cariño, esfuerzo, ¿para qué? Para que le quiten la vida en una institución militar y con personal militar... Quiero poner en énfasis que el Ejército, la Fuerza Terrestre, es la que tiene que darnos la versión, tiene que decirnos sinceramente qué pasó...”.</b></i> — Luis Ati, padre de la Subteniente Pamela Ati