¿Quién era la Subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes, asesinada al interior de un cuartel en Napo?

Luego de que se hiciera pública la noticia del femicidio de la Subteniente del Ejército Ecuatoriano, Aidita Pamela Ati Gavilanes, al interior del cuartel Fuerte Militar Napo, sus familiares se pronunciaron exigiendo justicia; primero porque les mintieron en un inicio asegurando que la joven militar murió tras haberse asfixiado con trago y segundo porque los cuatro presuntos implicados en el crimen recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, luego de que existieran indicios de que fue asesinada por estrangulamiento y que habría sido víctima de una presunta violación.

Luis Ati, padre de Pamela (nombre por el que la llamaban sus seres queridos y allegados) conversó con Metro Ecuador y nos contó un poco de quién era la subteniente Aidita Ati, a quien le apagaron su luz en una fiesta no autorizada.

“Era una hija excepcional, nació aquí en Quito, con padres riobambeños, con valores. Ella estudió en primera estancia en la ciudad de Macará, porque allá me dieron el pase, luego en una escuela aquí en Guamaní, luego en el Nueva Vida, luego pasó al colegio Bicentenario y de ahí pasó al colegio donde se graduó en ciencias generales y de ahí por esta linda carrera que es la militar”, cuenta Luis con los ojos humedecidos y sosteniendo dos hojas, una que tiene un lazo negro y otra que lleva escrito el nombre de su hija.

Según el padre de Pamela, ella escogió la vida militar visualizada en él, quien también fue militar: “esta carrera es bella, cuando la componen hombres maravillosos... Pero la truncan cuando hay este tipo de personas sin escrúpulos”.

Luis también cuenta que uno de los recuerdos que más guarda de Aidita sobre sus ganas de servir al país por medio de la vida militar, era cuando ella le decía: “papi tu te fuiste becado a los Estado Unidos y yo voy a ir allá... Tal vez ese sueño se vio truncado por este vil acontecimiento que sucedió”, asegura Luis.

Sobre su carácter, su padre cuenta que era maravilloso. Cuando ella tenía que hablar hablaba, y cuando tenía que amar, amaba.

<i><b>“Ella estaba para decir las cosas como son, si es que me tenía que retar me retaba, igual a su mamá, así era ella, semblante... Con la palabra en la mano y de frente... (...) Aidita un día dijiste que te daba miedo saltar del avión, entonces yo te dije no mija, el miedo solo está en el cerebro, puede saltar mil veces del avión y por eso se hizo paracaidista... Entonces ella me dijo papi tenemos que saltar un día juntos... Ese es una misión y ahí sí para morirme en paz, decía...”</b></i>

— Luis Ati, padre de la Subteniente Pamela Ati