Daniel Salcedo contó cómo conoció a Fabiola Gallardo: “La canté canciones de Luis Miguel”

Finalmente, Daniel Salcedo llegó a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado donde confirmó que sí es alias “Bellito” en la aplicación Threema donde se comunicaba con sus contactos y

En una de las partes de su testimonio, Salcedo habló de la amistad con Mayra Salazar y que mediante ella conoció a la presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Dijo que le parecía una mujer muy guapa. De hecho, fue invitado a la casa de Gallardo donde comieron y Salcedo le cantó canciones de Luis Miguel.

“Cuando estaba libre nos reunimos con la señora Fabiola Gallardo, en casa de Mayra Salazar. Llevé tres entrañas importadas de El Corte, arroz con choclo y una botella de vino. Fabiola Gallardo me parecía muy guapa y sabía por Mayra que quería conocerme yo también quería conocerla”, dijo.

Msc. María Fabiola Gallardo Ramia, Jueza.

Ahí dijo que Gallardo le había pedido 150.000 dólares, 50.000 dólares para cada juez y 50.000 para ella. No especificó por cuál caso, ni para qué.

“Nos sentamos y hablamos de mi caso. Me pidió 150.000 dólares, 50.000 dólares para cada juez y 50.000 para ella. Como nos caímos bien y seguimos hablando por la app Zangi, después nos volvimos a reunir en la casa de Fabiola, en Ciudad Celeste. Ella tiene un piano y me comentó que el hijo toca. Digo estos detalles para que vean que no miento y puedan corroborar. Cantamos karaoke y volvimos a hablar del acuerdo”, explicó.

Salcedo también mencionó que “debo decir que no se concretó el pago”.

El caso Purga, la Fiscalía investiga una trama de corrupción que habría funcionado en la justicia del Guayas. Según las investigaciones, bajo el liderazgo de Pablo Muentes, exasambleísta del PSC, y operado por Mayra Salazar. También salpica a la Presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.

Este proceso se desprendió del caso Metástasis, en el que se investiga una red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero, desde la Cárcel de Cotopaxi.