Daniel Salcedo dice quisieron cobrarle $300.000 para darle arresto domiciliario

Desde las 09:00 de este 3 de junio se instaló la audiencia donde rinden testimonios anticipados en el caso Purga, el empresario Daniel Salcedo y la comunicadora Mayra Salazar.

El primero en rendir versión es Daniel Salcedo, quien fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil hasta Quito a la Corte Nacional. Mientras que Salazar desde el sur de Quito de la casa de Confianza de Chillogallo.

Salcedo empezó nombrando al juez Reinaldo Cevallos. Dijo que le había pedido $300.000 para darle arresto domiciliario y firmas. Eso le había parecido demasiado alto y subrayó que conocía muy bien de la corrupción de los jueces de Guayas.

“Por eso, decidí tomar una avioneta, como es de conocimiento público, porque estaba huyendo de la justicia hacia Perú con mi novia Jocelyn M. Ella no sabía nada, no sabía que estaba huyendo. Es de conocimiento público que la avioneta se cayó. Llegué al hospital, ahí me hicieron las propuestas de que con 5.000 dólares podía (dada las circunstancias en la que estaba, ya que estaba inducido al coma), irme a mi domicilio o poder recibir las terapias que necesariamente eran de mi obligación”, dijo.

Tuvo contacto con Leandro Norero

También reveló que sí tuvo contacto con Leandro Norero porque tenía muchos conocidos en la cárcel por su relación con los GDO y porque podría brindarle seguridad a su hermano Noé. También confirmó que su alias era ‘Bellito’ para comunicarse con Threema con seguridad con sus contactos.

El empresario contó que su operador se llamaba Andrés Alcívar y que en el 2020 era uno de los pasajeros de la avioneta en la que se accidentó Salcedo.

El caso Purga, la Fiscalía investiga una trama de corrupción que habría funcionado en la justicia del Guayas. Según las investigaciones, bajo el liderazgo de Pablo Muentes, exasambleísta del PSC, y operado por Mayra Salazar. También salpica a la Presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.

Este proceso se desprendió del caso Metástasis, en el que se investiga una red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero, desde la Cárcel de Cotopaxi.