Pamela Aguirre tiene 48 horas para que revele datos del paradero de Ronny Aleaga, según pedido de la Fiscalía

Mediante una carta dirigida a la titular de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, se solicitó que se revele cualquier dato sobre el paradero del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, quien ahora está prófugo de la justicia en el caso Metástasis.

Ese fue el pedido de la fiscal Diana Salazar que se deberá cumplir en un plazo de 48 horas. “Suministrar alojamiento o escondite a una persona que ha cometido un delito puede constituir el tipo penal del fraude procesal, tipificado y sancionado en el artículo 272 del Código Penal”, se lee en el documento.

Pedido de la Fiscalía a Pamela Aguirre

Esto tras lo ocurrido este 13 de mayo en la Asamblea Nacional durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado a la Comisión de Fiscalización para explicar los avances de la investigación del caso León de Troya y el trabajo que debería hacer la Fiscalía con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE).

Al final, la Fiscal General del Estado se retiró de la Asamblea Nacional cuando Pamela Aguirre mencionó que se iba a tratar sobre el caso Metástasis e iba a intervenir Ronny Aleaga.

“He concurrido acá para responder tres puntos. Estamos respondiendo con temas relativos, con meterle la mano a la justicia y por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano (Ronny Aleaga) que se encuentra investigado y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el cual no he sido llamada. Me van a disculpar, he respondido las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto yo me voy a retirar”, dijo Salazar.

La máxima autoridad de la fiscalía dijo que no sería parte del show que estaban montando, ya que desconocía que se iba a tratar este nuevo punto en el orden del día.

Varios asambleístas de la Comisión dieron por terminada la sesión, reafirmando que no estaba en el orden del día.

Después, la Fiscalía emitió un comunicado ante lo sucedido rechazando el hecho y haciendo un llamado a los legisladores por saber información de una persona requerida por la justicia y no anunciarlo a las instituciones correspondientes.

“La FGE rechaza la decisión de presidenta de dicha Comisión, Pamela Aguirre, de aceptar la solicitud del procesado por delincuencia organizada y prófugo Ronny A. de ser recibido en “comisión general " lo cual no estaba contemplado en el orden del día y tampoco guardaron relación con el motivo de la asistencia de la máxima autoridad de la FGE”.

Según la bancada correísta, Aleaga no se conectó para tratar sobre el caso Metástasis. Informan que su solicitud fue enviada a los correos institucionales de los asambleístas miembros de la comisión.