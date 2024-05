Ronny Aleaga fue ubicado en Venezuela tras una alerta de su exesposa

Ronny Aleaga, procesado por el caso Metástasis, se encuentra prófugo de la justicia. Sin embargo se conoció que el exasambleísta de la Revolución Ciudadana está en Venezuela. Su ubicación se dio a conocer por una alerta de su exesposa.

La mujer denunció que ella y su hijo han sido prácticamente secuestrados por Aleaga y se logró escapar hasta el consulado de Ecuador en Caracas. Llegó hasta el país porque su ex se había llevado a su hijo supuestamente de vacaciones y no regresaba al país por su condición legal en Ecuador y porque la “cabeza de su hijo tenía precio”.

Eso no fue todo, denunció que la mantenía encerrada en una casa y había sido obligada a firmar una solicitud de refugio, argumentando que sin eso no podía volver a Ecuador con su hijo.

“Estoy secuestrada en Caracas ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia, sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida, sin embargo, se niega rotundamente”, ese sería un fragmento de la comunicación que llegó a Cancillería, vía correo electrónico que fue difundido por Ecuavisa.

“Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al Consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado”, continúa el documento.

Pronunciamiento de la Cancillería

Mediante un comunicado se informó que el menor y su madre solicitaron apoyo y protección del Estado Ecuatoriano y que se “ha brindado dentro del ámbito de competencias de a Cancillería(...) Prima el interés superior del niño y el bienestar de la madre cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente ”.