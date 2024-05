Redes piden urgente una bendición: Muere anciana en el mismo banco donde mujer llevó a su tío fallecido en Brasil

Hace un par de semanas un banco de Brasil saltó a la fama, pero por nada bueno, sino porque una mujer llevó a su tío fallecido en una silla de ruedas, para que firmara un préstamo aprobado a su nombre. Pero ahora, una anciana murió en el mismo banco donde llevaron al ‘Tío Paulo’ y en las redes piden urgente que hay que bendecir la sucursal bancaria.

PUBLICIDAD

María de Santana, de 60 años, enfermó y murió en el banco de Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro. Los rescatistas fueron llamados para ayudar a la mujer después de la repentina enfermedad, pero ella no pudo resistir y falleció.

El banco es el mismo donde Paulo Roberto Braga, de 68 años, “tío Paulo”, fue llevado sin vida por su sobrina. El asunto tuvo repercusión en las redes sociales, donde los internautas pidieron una intervención religiosa para el establecimiento

Recomendados

Según el diario “O Dia”, el caso ocurrió alrededor de las 13 horas de este miércoles en el banco. María buscaba ayuda en la agencia cuando se sintió mal y cayó al suelo. Los empleados pidieron ayuda, pero la anciana murió.

La Policía Civil informó que no registraron ningún incidente respecto del caso, pues los médicos indicaron que la muerte se debió a causas naturales y no involucró ningún delito.

“Tío Paulo”

En el caso del “tío Paulo”, Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, fue detenida cuando intentaba retirar un préstamo de R$ 17.000 el 16 de abril. Según la policía, el hombre ya estaba muerto y, sin embargo, la mujer lo llevó al banco.

Pasó 16 días en prisión y fue puesta en libertad por los tribunales, pero pasó a ser imputada en la causa y se encuentra en libertad por los delitos de tentativa de peculado y difamación de cadáver.

Luego de ser liberada, concedió una entrevista a “Fantástico”, de TV Globo, y afirmó que no se dio cuenta de que su tío estaba muerto y enfatizó que no tenía intención de dar un golpe de Estado.

Erika Nunes, 42, diz que não percebeu que 'tio Paulo' estava morto quando o levou a banco, no RJ (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

“Fueron días horribles lejos de mi familia. Viví momentos en mi vida que ya no podía soportar. Muy difícil. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto. No lo vi, no lo sabía, muchachos. Estaba vivo, sujetaba la puerta del coche, estaba vivo. No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”, dijo Erika.

Repercusiones sobre las muertes de los bancos

En las redes sociales, el caso del “Tío Paulo” generó muchos memes y repercusiones. Mientras que algunas personas dijeron que estaban indignadas por la forma en que trataron al anciano y la exposición, a otras les divirtieron los chistes sobre la situación que parecían más bien ficción.

Ahora, tras la muerte de María de Santana en el mismo lugar, muchas personas resaltaron que la sucursal bancaria está “maldita” y necesita ser bendecida.