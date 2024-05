Habla por primera vez la mujer que llevó a su tío muerto al banco: “No me di cuenta”

Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, se transformó en todo un personaje mundial hace un par de semanas, al llevar a su tío fallecido al banco, para que firmara una préstamo que ya había sido aprobado en nombre de su familiar.

La sobrina de Paulo Roberto Braga, de 68 años, habló por primera vez después de pasar 16 días en prisión. En entrevista con “Fantástico”, en TV Globo, la mujer afirmó que no se dio cuenta de que su tío estaba muerto y enfatizó que no tenía intención de realizar una estafa al intentar retirar un préstamo de R$ 17.000.

“Fueron días horribles lejos de mi familia. Viví momentos en mi vida que ya no podía soportar. Muy difícil. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto. No lo vi, no lo sabía, muchachos. Estaba vivo, sujetaba la puerta del coche, estaba vivo. No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”, dijo Erika.

La mujer afirmó que su tío no estaba en silla de ruedas, pero le preguntó si se sentía más cómodo yendo al banco en silla de ruedas y él dijo que sí. Cuando se le preguntó si no se daba cuenta de que el anciano se encontraba mal de salud, ya que acababa de salir de la hospitalización, destacó que el hombre parecía estar bien.

Erika de Souza Vieira Nunes, 42, foi presa em flagrante por levar idoso morto a banco para tentar sacar empréstimo, no Rio de Janeiro (Reprodução/X (Twitter))

“Me recetaron una medicina para cinco días en el hospital, compré la medicina y el pañal. Pensé que iba a mejorar, que solo era neumonía”, agregó.

La mujer destacó que su tío estaba vivo en el trayecto realizado en un auto app hasta el centro comercial donde está ubicado el banco y que acudieron al lugar a pedido de Braga. Después de enterarse de que su tío estaba muerto en el banco, afirma que estaba confundida y que no “recordaba mucho”.

El futuro de la mujer

La mujer pasó 16 días en el Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira y fue puesta en libertad el pasado jueves, tras la decisión judicial. La misma medida la convirtió en imputada en el caso, y quedará en libertad por los delitos de tentativa de peculado y difamación de cadáver.

Erika deberá cumplir con algunas medidas cautelares, como la asistencia mensual a la secretaría judicial, para informar y justificar sus actividades o posible cambio de domicilio; realizar la comunicación necesaria si se encuentra hospitalizado por motivos de salud; además de la prohibición de ausentarse del Distrito por un período superior a siete días, salvo autorización expresa del tribunal.