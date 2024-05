¿Qué pasó con Pablo Muentes? Fue trasladado de urgencia a hospital desde La Roca

Durante la noche del 3 de mayo de 2024, luego de una evaluación médica en el Hospital Naval de Guayaquil, se determinó que la salud del exasambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerreo (PSC-MG), Pablo Muentes, es estable por lo que recibió el alta médica y fue trasladado de regreso a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, con un fuerte contingente policial y de las Fuerzas Armadas.

Muentes es uno de los procesados dentro del caso Purga donde se investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Durante la tarde del 3 de mayo de 2024, el exasambleísta fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y luego al Hospital Naval, en el sur de esa ciudad.

El Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el PPL presentó un “problema de salud” por lo que requirió de atención médica. Sin embargo, no se anunció cual fue el problema que aquejó al exasambleísta.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/LTEXfQrzTF — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) May 4, 2024

Más temprano, en videos que circularon en redes sociales se pudo observar una ambulancia del ministerio de salud (MSP) que atraviesa una avenida de la ciudad de Guayaquil y que fue escoltada por tres vehículos blancos tipo camioneta, con sellos de la Policía Nacional, y varias motocicletas conducidas por agentes policiales y militares.

El pasado 30 de abril de 2023, Pablo Muentes reapareció con un comunicado para desmentir las acusaciones de Mayra Salazar. Aseguró que no maneja la justicia del Guayas y que no le pagaba sus honorarios, como aseguró la comunicadora. “Salazar no fue jamás una persona de mi confianza, por lo que resulta evidente que ha utilizado información falsa para afectarme y beneficiarse ilegalmente de una cooperación”, agregó.