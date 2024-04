Los memes no perdonaron el “nuevo look” de Fabricio Colón Pico en su intento de evadir a la justicia

Fabricio Colón Pico, alias capitán Pico, líder de la banda Los Lobos, intentó evadir a la justicia al cambiar su look. Sin embargo, ese plan resultó ser fallido ya que ni así pudo evitar que esta madrugada fuera recapturado en Puerto Quito, provincia de Pichincha.

Antes de ser capturado, Colón Pico lucía el cabello un poco más largo -a la altura de los hombros- ondulado y aparentemente de color negro. Esa era la foto que se difundía en redes sociales

Fabricio Colón Pico

Luego, se le pudo ver del mismo color pero con un nuevo corte. Justamente cuando fue capturado en una vivienda de El Condado, en Quito, mientras la fiscal Diana Salazar lo acusó de liderar un plan para asesinarla.

Colón Pico se fugó de la cárcel. Imagen: Redes Sociales

Cuatro días después, el 8 de enero de este año, se escapó de la cárcel de Riobamba junto con 32 internos. En ese entonces, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) dijo que Colón Pico evadió los controles en medio de enfrentamientos.

Poco después apareció en un video que circuló en redes sociales para aseverar que no tenía “nada que esconder” y pedir a Noboa garantías para entregarse. Se lo vio con el cabello oculto ya que tenía un gorro.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego”, dijo Colón Pico.

Justamente la semana anterior, el Gobierno incluyó a Fabricio Colón Pico en la lista de los criminales más buscados del país. Fue identificado como cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’, una de las 22 calificadas de “terroristas” al declarar el “conflicto armado interno” en el país.

Transcurridos más de 100 días desde que se escapó de la cárcel, Colón Pico fue recapturado durante un allanamiento ejecutado en un inmueble en Puerto Quito. Hallaron celulares y armas de fuego. También estaban varias personas entre ellas una mujer y otros reos de dicho recinto carcelario.

Recaptura de Fabricio Colón Pico (Fiscalía Ecuador)

Uno de los aspectos que llamó la atención, es que alias capitán Pico luce con el cabello tinturado de blanco y más corto con la intención de evadir a la justicia y no ser reconocido. De hecho, en ese momento estaba descalzo, con una camiseta rota y con un short. Las prendas estaban sucias.

Fabricio Colón Pico

Según las fotografías que compartieron las autoridades, le hicieron asearse y cambiarse de ropa.

Fabricio Colón Pico

Pues, tras su fuga, ya ingresó al plan de recompensas del Gobierno al igual que José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

El estado había pedido información verificada sobre el paradero de Fito y de Colón Pico. Quien entregase aquello, tendría anonimato en su identidad para evitar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo su seguridad.

Ahora se espera que las autoridades competentes resuelvan la situación jurídica de Colón Pico.

Los memes no perdonaron el “nuevo look”

Colón Pico es tendencia en redes sociales y los comentarios que más se lleva es el look con el que pretendía no ser encontrado. Los usuarios no perdonaron esa situación y no dejaron pasar por alto los memes y comparaciones hasta con el Ken de la Barbie.

