Esposado, con un considerable contingente policial, descalzo, con una camiseta rota, short y el cabello tinturado. Así fue como recapturaron a Fabricio Colón Pico, alias capitán Pico e identificado como cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’. En redes sociales ya se difunden más imágenes del momento.

En X, evidentemente Colón Pico es tendencia. Esas publicaciones arrojan un video en el que se observa de dicha manera al sujeto que en enero se fugó de la cárcel de Riobamba. Quienes lo acompañaron en esa escapada, también fueron recapturados esta madrugada durante un allanamiento a un inmueble ubicado en Puerto Quito, provincia de Pichincha.

Sus palabras al momento de la captura

En el video, así como en las fotos que difundió la Fiscalía, se observa entre los detenidos a una mujer. Ella le decía a Colón Pico: “Papi, que no te me vayan a matar”, con voz de angustia mientras estaba sentada en uno de los espacios del lugar. Mientras que alias capitán Pico no dudó en responderle a la mujer, mientras estaba esposado.

Recomendados

“No mija. Para matarme, ya me hubiesen matado”.

Fabricio Colón Pico y sus palabras justo cuando fue recapturado esta madrugada en Puerto Quito pic.twitter.com/1syKl1ZuYs — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 22, 2024

La recaptura de Colón Pico se da tras 105 días de su fuga de la cárcel. Tras labores investigativas y operativas de las unidades especializadas de la Policía Nacional, ejecutadas por varios meses, se logró identificar al sujeto que encuentra en la lista de los más buscados de Ecuador.

Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la captura de Colón Pico

Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la captura de Colón Pico

Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la captura de Colón Pico

Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la captura de Colón Pico

En imágenes también se observa al cabecilla de Los Lobos con otro color de cabello, presuntamente para intentar cambiar su apariencia. La Fiscalía General del Estado detalló que en el inmueble allanado en Puerto Quito se hallaron celulares y armas de fuego. “En las próximas horas se resolverá la situación jurídica de los detenidos”, agregó en X la institución.

La banda criminal ‘Los Lobos’, una de las 22 a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, calificó de “terroristas” al declarar, en enero pasado, el “conflicto armado interno” en el país.

El arresto de Colón Pico en enero se dio en medio de una investigación por un supuesto secuestro ocurrido tiempo atrás, pero poco después de que la Fiscal Diana Salazar lo mencionase en el presunto plan en su contra.

Vídeo tras la fuga

Pocos días después de su fuga Colón Pico apareció en un vídeo que circuló en redes sociales para aseverar que no tenía “nada que esconder” y pedir a Noboa garantías para entregarse.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente”, señaló en el vídeo.

Con terroristas no se negocia el mensaje fue claro y FABRICIO COLÓN PICO ENVÍA no puede poner condiciones para entregarse. Y cuando se lo capture deberá ser juzgado por su fuga. pic.twitter.com/btOI3tDhnT — Ricardo Vanegas (@Ricardo_Vanegas) January 11, 2024

Colón Pico recalcó entonces que no tenía “nada que ver” en lo que se le acusa, y le pedía “encarecidamente” a Noboa que se ponga “la mano en el pecho”.

“Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere”, respondió entonces Noboa en una entrevista.