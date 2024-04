¿Cómo saber si una empresa ha generado utilidades?

Las empresas privadas tienen hasta este 15 de abril del 2024 para pagar las utilidades a sus empleados, acorde a la información del ejercicio fiscal de 2023. Estas tenían que registrar hasta el 31 de marzo al Servicio de Rentas Internas (SRI) cuanto generaron en utilidades el año anterior. Ese dato se puede verificar de forma sencilla y aquí te contamos cómo.

Paso a paso

Ingresa al portal web de la Superintendencia de Compañías.

Selecciona el cuadro azul, ubicado de forma horizontal, el cual dice ‘Portal de Información’.

Selecciona Sector Societario.

Luego, escoge el recuadro amarillo que dice Información Estadística, y después Ranking de compañías.

En la parte inferior izquierda, haces clic en el botón Ver contenido interactivo.

Allí aparece la lista de compañías en las que se detallan datos como Ingresos, Utilidad antes del impuesto y Utilidad del ejercicio, esta última es la que deseas ver.

Para buscar una empresa, ve a la columna izquierda.

Captura de pantalla (Superintendencia de Compañías)

¿Qué pasa si no me pagan?

Esta obligación puede no cumplirse en todos los casos. Si no te cancelan las utilidades, puedes generar una denuncia en el Ministerio del Trabajo. Presentar esta demanda no puede ser motivo de despido.

Si las empresas no realizan el pago de las utilidades a los trabajadores, podrían enfrentar multas por haber generado ganancias y no den pruebas de haber cancelado el monto a sus colaboradores.

Las multas van de 3 a 20 salarios básicos en caso de no presentar la prueba de pago a tiempo. Pero podrían ser entre 10 a 20 si se declaran pruebas falsas ante el Ministerio del Trabajo.

Dónde denunciar

La denuncia se puede poner en el Ministerio del Trabajo, con los datos precisos de dirección del empleador, ya que con ello se elabora la citación.