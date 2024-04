VIDEO: Lo que se sabe de monja que llevaba el cuerpo de su amiga en una valija

Parece una escena sacada de una película de terror. Se trata de las imágenes donde se ve a una mujer con el hábito de una monja con una maleta de mano y en el interior estaba el cadáver de su amiga que había fallecido hace un año.

El hecho ocurrió en un barrio del centro de la ciudad de Santiago de Chile. De acuerdo a la información de las autoridades se trata de “un caso de inhumación ilegal” y sería por un de dos mujeres que habrían acordado enterrarse juntas.

“El caso de inhumación ilegal también se discurre en el sentido de que efectivamente hay que enterrar a alguien y aquí no tenemos un entierro, tenemos un ocultamiento de este cuerpo. No se configuraría (...) Aquí hay un pacto. Esta señora realiza un pacto con esta persona que fallece hace un año atrás y la mantiene en el lugar por el cariño que le tenía, al interior de esta maleta. Ellas mantenían una amistad y manifiesta que le tenía mucho cariño y habían un compromiso entre las dos, que ninguna se iba a denunciar. Ni iban a realizar inscripción”, mencionan las autoridades.

“No es religiosa”

El Arzobispado de Santiago habría desmentido que es una monja, asegurando por medio de un comunicado que Lorena Ramírez Becerra “no es religiosa”.

“La mujer adulta mayor que habita su domicilio particular en Ñuñoa, no es religiosa, ni pertenece a un instituto de vida consagrada de la iglesia católica”, es parte de la información que recoge el portal de noticias, mismo en el que líneas más abajo añade que la mujer encontrada sin vida, tampoco habría sido monja.

“En relación a la mujer fallecida no tenemos registro de que sea religiosa, ni consagrada de esta Arquidiócesis”, explican dentro del mismo texto.

Qué reveló la autopsia

“En el examen externo del cuerpo no hay señales de violencia, ni fractura. Tenemos que descartar completamente lo que se hablaba al principio, que el cuerpo estaba descuartizado, desmembrado. No hay nada de eso el día de hoy. No tiene signos de participación de terceros. Sería preliminar muerte natural”, agregó el fiscal.

La mujer por ahora se encuentra en arresto domiciliario.