¿Dónde se puede reclamar si no me pagan las utilidades?

Las empresas privadas tienen hasta este 15 de abril del 2024 para pagar las utilidades a sus empleados, acorde a lo registrado en el ejercicio fiscal de 2023. Estas tenían que registrar hasta el 31 de marzo al Servicio de Rentas Internas (SRI) cuánto generaron en utilidades el año anterior.

Cuánto deben pagar

De acuerdo con el Código del Trabajo, el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

El 10% se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.



El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad.

Para percibir el último porcentaje (15%) se debe presentar al empleador certificados de nacimiento o matrimonio.

Dicho cuerpo legal señala que el reparto de utilidades se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.

¿Qué pasa si no me pagan?

Esta obligación puede no cumplirse en todos los casos. Si no le cancelan las utilidades puede generar una denuncia en el Ministerio del Trabajo. Presentar esta demanda no puede ser motivo de despido.

Si las empresas no realizan el pago de las utilidades a los trabajadores, podrían enfrentar multas por haber generado ganancias y no den pruebas de haber cancelado el monto a sus colaboradores.

Las multas van de 3 a 20 salarios básicos en caso de no presentar la prueba de pago a tiempo. Pero podrían ser entre 10 a 20 si se declaran pruebas falsas ante el Ministerio del Trabajo.

Dónde denunciar

La denuncia se puede poner en el Ministerio del Trabajo, con los datos precisos de dirección del empleador, ya que con ello se elabora la citación.