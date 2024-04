Aún no hay TPS para ecuatorianos, según aclaró Estados Unidos

Aunque a inicios de año, la canciller Gabriela Sommerfeld solicitó a Estados Unidos que conceda el TPS para ecuatorianos que están en ese país en condición migratoria irregular, la Embajada de ese país aclaro que Ecuador aún no es parte del programa Estatus de Protección Temporal.

Se debe a que todavía Ecuador no ha tenido una respuesta y la Embajada de Estados Unidos recalcó a los ciudadanos ecuatorianos para que no sean engañados sobre una precalificación que este ya se otorga.

En la publicación, la dependencia diplomática aconseja que no se pague por falsas asesorías. “No es posible saber con anticipación qué personas calificarán para este proceso”, se indicó. “Ecuador no es parte del programa TPS”, sostiene.

La solicitud de Ecuador se dio en el contexto del conflicto interno armado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en su página web informa que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede conceder el TPS cuando un país atraviesa por ciertas condiciones que “impiden a los ciudadanos del país regresar a su país temporalmente de manera segura”. Se podría otorgar el beneficio a los ciudadanos “que ya se encuentran en Estados Unidos”.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal o TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país. Al momento, en América tienen el TPS Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Al TPS pueden aplicar únicamente los solicitantes que al momento viven en los EE.UU.

Importante aclarar que el TPS no concede la ciudadanía estadounidense, nacionalidad ni ningún estatus permanente en EE.UU. No es un paso para la regularización. ES únicamente un beneficio migratorio temporal.

Hasta que el Gobierno de los EE.UU. conceda el TPS a Ecuador, no se debe entregar documentos de identificación o relativos a tu situación migratoria, ni tampoco firmar nada, según se detalla en un documento colgado en la página web de la Cancillería de Ecuador.

Beneficios del TPS

No ser deportado de los Estados Unidos.



Obtener un Documento de Autorización de Empleo.



Tener una autorización de viaje.



No ser detenido por su estatus migratorio en los EE.UU.

El TPS es una concesión temporal y discrecional del Ejecutivo de los EE.UU. que se concede a nacionales del país designado por periodos de 6 a 18 meses, renovables.

Quienes NO pueden aplicar son personas que tengan condenas penales o sean perseguidos por la ley de los Estados Unidos, ciudadanos que se relacionen con actividades terroristas, quienes no cumplan con el requisito de presencia física continua en los Estados Unidos, los que no cumplan con los requisitos de registro.