¿Qué es el TPS? Gobierno solicitó beneficio para migrantes ecuatorianos no regularizados en Estados Unidos

El Gobierno envió este 24 de enero a Estados Unidos una petición de beneficio de Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) para migrantes ecuatorianos no regularizados en esa nación, así lo informó la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Ecuador busca que se otorgue el EPT a ecuatorianos “que no están con un régimen regularizado” en EE.UU., mientras se mantenga el conflicto armado no internacional en el país, dijo la canciller.

Ello les da la posibilidad de trabajar mientras estén temporalmente bajo este régimen en EE.UU., explicó en un encuentro con la prensa, en Quito.

Sommerfeld señaló que hay 2,4 millones de ecuatorianos en el exterior y “día a día siguen saliendo miles de ecuatorianos por las fronteras terrestres, aéreas”.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en declaraciones a la prensa hoy. (José Jácome/EFE)

“Tienen mucha vulnerabilidad a todo tipo de situación impensable incluso, sobre todo aquellos que se atreven a pasar por el Darien, y esto tenemos que frenar de raíz”, señaló al anotar que ese freno se debe dar al volver a Ecuador “un país seguro, productivo, que entregue oportunidades”.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal o TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país. Al momento, en América tienen el TPS Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Al TPS pueden aplicar únicamente los solicitantes que al momento viven en los EE.UU.

Importante aclarar que el TPS no concede la ciudadanía estadounidense, nacionalidad ni ningún estatus permanente en EE.UU. No es un paso para la regularización. ES únicamente un beneficio migratorio temporal.

Hasta que el Gobierno de los EE.UU. conceda el TPS a Ecuador, no se debe entregar documentos de identificación o relativos a tu situación migratoria, ni tampoco firmar nada, según se detalla en un documento colgado en la página web de la Cancillería de Ecuador.

Beneficios del TPS

No ser deportado de los Estados Unidos.

Obtener un Documento de Autorización de Empleo.

Tener una autorización de viaje.

No ser detenido por su estatus migratorio en los EE.UU.

Cuánto dura el TPS y quiénes pueden aplicar

El TPS es una concesión temporal y discrecional del Ejecutivo de los EE.UU. que se concede a nacionales del país designado por periodos de 6 a 18 meses, renovables.

Los criterios a cumplir para que un ecuatoriano/a pueda solicitar el TPS son:

Tener la nacionalidad ecuatoriana.

Estar físicamente de manera continua en los Estados Unidos, a partir de la fecha de la designada por el Gobierno de los EE.UU.

Tener los documentos de identidad válidos.

Presentar la solicitud durante el periodo inicial de inscripción o reinscripción.

Quienes NO pueden aplicar son personas que tengan condenas penales o sean perseguidos por la ley de los Estados Unidos, ciudadanos que se relacionen con actividades terroristas, quienes no cumplan con el requisito de presencia física continua en los Estados Unidos, los que no cumplan con los requisitos de registro.