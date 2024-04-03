Lista de escuelas y colegios que cambian a modalidad no presencial tras aluvión en La Gasca

Cerca de las 23:40 del martes 2 de abril, el Ministerio de Educación informó que 74 instituciones educativas cercanas a la zona del aluvión de La Gasca cambian su modalidad a no presencial.
Son 74 planteles del Distrito Metropolitano de Quito que cambian a modalidad online desde este miércoles 3 de abril hasta el viernes 5 de abril de 2024.
El objetivo es precautelar la seguridad y bienestar de la comunidad educativa en la zona del aluvión ocurrido este martes, en la parroquia Belisario Quevedo. Dos años y dos meses han pasado de la tragedia en La Gasca, al norte de Quito, en la que al menos murieron 27 personas. Entre ayer y hoy, la capital ha soportado intensas lluvias que han generado varios accidentes de tránsito, colapso de muros y caída de árboles.
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Listado de los 74 establecimientos que pasan a clases presenciales:
- UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE
- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL ANDALUCIA
- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL SANTA CLARA
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN COLOMBIA
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALFONSO LASO BERMEO
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LUCINDA TOLEDO
- UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES NOBOA
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ZAMBRANO OREJUELA
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL PABLO JULIAN GUTIÉRREZ
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEIS DE DICIEMBRE
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL FERNANDO PONS
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE VENEZUELA
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN BRETAÑA
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO
- UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DEL HIERRO
- UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VELAZ S.J. – IRFEYAL – EXTENSIÓN 14 SAN GABRIEL
- UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
- UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR FAMILIA FELIZ
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA INMACULADA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA 3 CAVANIS
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRISTIANO VERBO
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SENECA
- ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARTICULAR SAN JOSÉ DE LA COMUNA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI NUEVO ECUADOR
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISABEL TOBAR
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PRESENTACIÓN
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NIÑO JESÚS DE PRAGA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIGI GALVANI
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MIS PRIMEROS AMIGOS
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN
- UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JEZREEL
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR NORWAY
- UNIDAD EDUCATIVA PCEI COMPUINFORMATICA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ETIEVAN
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR DR LUIGI GALVANI
- COLEGIO DE ARTES PARTICULAR JAIME MOLA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL
- UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL JARDÍN DE LA FANTASÍA
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR REY SABIO SALOMÓN
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
- COLEGIO DE ARTES FRANZ LISZT
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA BORJA No. 3 CAVANIS
- UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑAS IDEAS
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI COMPUINFORMATICA
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR ENTRE CUENTOS Y HADAS
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR MISS TRAVESURITAS
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR SMART KIDS-PEQUEÑOS INTELIGENTES
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MI PRIMER COLE
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ESTRELLITAS DEL FUTURO
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SAN ANDRÉS
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR GUAGUA KIDS
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TOODLERS DAYCARE
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR TALLER INFANTIL ALOUETTE
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SUEÑOS DE PAPEL
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA RAYUELA
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR NUEVO DÍA
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR DULCE MUNDO
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR UTE HUELLAS DE TERNURA
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL ROSAL
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR VASCONCELOS
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR PAPEL Y TINTA
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PERPETUO SOCORRO KIDS
- CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR LUNA LIMÓN
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que existe una persona fallecida en el sitio a causa de la caída de un muro golpeado por el aluvión. Se trata de un motociclista que fue aplastado por el muro que se desplomó.