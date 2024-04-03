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Lista de escuelas y colegios que cambian a modalidad no presencial tras aluvión en La Gasca

74 planteles de Quito cambian a modalidad no presencial tras aluvión en La Gasca

Aluvión en La Gasca el 02 de abril de 2024

Aluvión en La Gasca el 02 de abril de 2024 (Video de API)

Por Nicole Proaño

Cerca de las 23:40 del martes 2 de abril, el Ministerio de Educación informó que 74 instituciones educativas cercanas a la zona del aluvión de La Gasca cambian su modalidad a no presencial.

Son 74 planteles del Distrito Metropolitano de Quito que cambian a modalidad online desde este miércoles 3 de abril hasta el viernes 5 de abril de 2024.

El objetivo es precautelar la seguridad y bienestar de la comunidad educativa en la zona del aluvión ocurrido este martes, en la parroquia Belisario Quevedo. Dos años y dos meses han pasado de la tragedia en La Gasca, al norte de Quito, en la que al menos murieron 27 personas. Entre ayer y hoy, la capital ha soportado intensas lluvias que han generado varios accidentes de tránsito, colapso de muros y caída de árboles.

Recomendados

Listado de los 74 establecimientos que pasan a clases presenciales:

  • UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE
  • CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL ANDALUCIA
  • CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL SANTA CLARA
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN COLOMBIA
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALFONSO LASO BERMEO
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LUCINDA TOLEDO
  • UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES NOBOA
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ZAMBRANO OREJUELA
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL PABLO JULIAN GUTIÉRREZ
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEIS DE DICIEMBRE
  • INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL FERNANDO PONS
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE VENEZUELA
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN BRETAÑA
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO
  • UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DEL HIERRO
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VELAZ S.J. – IRFEYAL – EXTENSIÓN 14 SAN GABRIEL
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
  • UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR FAMILIA FELIZ
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA INMACULADA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA 3 CAVANIS
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRISTIANO VERBO
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SENECA
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARTICULAR SAN JOSÉ DE LA COMUNA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI NUEVO ECUADOR
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISABEL TOBAR
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PRESENTACIÓN
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NIÑO JESÚS DE PRAGA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIGI GALVANI
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MIS PRIMEROS AMIGOS
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN
  • UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JEZREEL
  • INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR NORWAY
  • UNIDAD EDUCATIVA PCEI COMPUINFORMATICA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ETIEVAN
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR DR LUIGI GALVANI
  • COLEGIO DE ARTES PARTICULAR JAIME MOLA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL
  • UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL JARDÍN DE LA FANTASÍA
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR REY SABIO SALOMÓN
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
  • COLEGIO DE ARTES FRANZ LISZT
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA BORJA No. 3 CAVANIS
  • UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
  • CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑAS IDEAS
  • UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI COMPUINFORMATICA
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR ENTRE CUENTOS Y HADAS
  • CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR MISS TRAVESURITAS
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR SMART KIDS-PEQUEÑOS INTELIGENTES
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MI PRIMER COLE
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ESTRELLITAS DEL FUTURO
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SAN ANDRÉS
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR GUAGUA KIDS
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TOODLERS DAYCARE
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR TALLER INFANTIL ALOUETTE
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SUEÑOS DE PAPEL
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA RAYUELA
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR NUEVO DÍA
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR DULCE MUNDO
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR UTE HUELLAS DE TERNURA
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL ROSAL
  • ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR VASCONCELOS
  • CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR PAPEL Y TINTA
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PERPETUO SOCORRO KIDS
  • CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR LUNA LIMÓN

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que existe una persona fallecida en el sitio a causa de la caída de un muro golpeado por el aluvión. Se trata de un motociclista que fue aplastado por el muro que se desplomó.

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