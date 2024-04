Videos muestran cómo fue el aluvión en La Gasca

Las autoridades de rescate informaron sobre el deslizamiento de agua, lodo y escombros por la avenida La Gasca y zonas aledañas, en el norte de Quito. Se trata de un nuevo aluvión que preocupa a los ciudadanos. En el sitio, ya se encuentran unidades de respuesta para atender la emergencia, en compañía del Alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Se reporta un nuevo aluvión en La Gasca, vecinos reportaron los hechos pic.twitter.com/OzHIIKPK9y — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 2, 2024

Las fuertes lluvias que ha soportado la capital, durante estos últimos días. Incluso, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica el 29 de marzo para advertir sobre las intensas precipitaciones de los próximos días; al menos hasta el 03 d abril. “Podrían presentarse tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, se lee en X.

Imágenes muestran cómo se encuentra la calle Fulgencio Araujo en Quito por aluvión este 2 de abril pic.twitter.com/elFoEG4Qo8 — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 2, 2024

Incluso, el instituto señala que los días con las lluvias más intensas serán el 02 y 03 de abril; es decir, hoy y mañana. Como es de costumbre, se advirtió que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. También agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Recomendados

Desde el sector de la Gasca, en las calles Fulgencio Araujo y Antonio José de Sucre, se reportó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 gran cantidad de lodo y agua bajando por las calles. pic.twitter.com/kNbpvTwF1G — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 2, 2024

“Este escenario responde, entre otros factores, al aumento de la humedad en el ambiente, la convergencia de vientos, el calentamiento diurno y la configuración de los vientos en los diferentes niveles de la tropósfera”, explicó el Inamhi.

Pedido del Alcalde

Horas antes que se desatara la corriente de lodo, el alcalde Muñoz había hecho una petición a los capitalinos, para evitar estragos más fuertes por las lluvias. “El Municipio de Quito está activo en todos sus frentes. Llamo al apoyo de la ciudadanía para no botar basura en la calle, no obstruir sumideros, cuidar y no botar materiales ni basura en quebradas y más”, dijo al citar el mensaje del Inamhi.

Posteriormente, y ya en el sitio de los hechos, detalló que el equipo de emergencia está desplegado en La Gasca para atender con todo el contingente del municipio. “Pronto más información. La situación es de menor dimensión que la situación anterior”.

Equipo de emergencia desplegado en La Gasca y atendiendo la emergencia con todo el contingente del municipio. Pronto más información. La situación es de menor dimensión que la situación anterior. pic.twitter.com/AeoUo0m3Mh — Pabel Muñoz L. (@pabelml) April 2, 2024

⚠️ Atención



En #Quito, por las lluvias se produjo un aluvión en la quebrada Santa Clara de San Millán, que afecta la vía de segundo orden, calle La Gasca. @BomberosQuito, @AMT_Quito y Operativo Zonal avanzan al lugar.



❗Pedimos a la ciudadanía tomar precauciones. pic.twitter.com/MA4TKhpPGc — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) April 2, 2024

Segundo #aluvión en #LaGasca, en #Quito. El Alcalde de Quito se encuentra en La Gasca, uno de los barrios afectados por el aluvión. Añade que la situación actual "es de menor dimensión" que la de la tragedia de 2022. pic.twitter.com/pYqbOHzxKa — Ericka Vera Briones (@ErickaVeraB) April 2, 2024

URGENTE|



Vecinas y vecinos de La Gasca y La Comuna de Santa Clara alertan de una aluvión en el sector.

El Municipio @MunicipioQuito informa que equipo de emergencia ya se encuentra desplegado. El Alcalde @pabelml llamó a tomar precauciones ante el temporal. pic.twitter.com/456d5dghns — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) April 2, 2024