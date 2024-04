“Yo quería un incremento de pensión alimenticia”: Carolina Jaume revela por qué le entregó la agenda a Mayra Salazar

La actriz y presentadora de TV, Carolina Jaume, dio su versión libre y voluntaria en caso Metástasis. Lo hizo en la sala Zoom de la Fiscalía General del Estado, en compañía de su abogado, Francisco Onofa. La institución la convocó luego que Mayra Salazar la mencionara en su testimonio anticipado, al decir que le encargó una agenda con contactos de Xavier J., otro de los procesados en la trama de corrupción judicial, policial y carcelaria que giraba en torno a Leandro Norero.

Declaraciones de Carolina Jaume, tras rendir versión libre y voluntaria en caso Metástasis.

“De alguna manera, nombrarme, opaca la atención en el nombre de Mayra o el de muchas personas. El titular, con mi nombre, vende más o desvía la atención”, dijo.

A su salida de la diligencia, que duró aproximadamente dos horas, Jaume se dirigió a los medios de comunicación. “Estoy aquí, dando la cara. No debo nada”. Arrancó al asegurar que ella le entregó la agenda a Mayra Salazar con fines que no tienen nada que ver con Xavier Jordán. “Nunca en mi vida lo he conocido, ni al señor Leandro Norero. A nadie involucrado en este caso”.

“La agenda se la entregué por curiosidad; por unas cuentas que se encontraban ahí y que pertenecían a mi exesposo, ya que yo quería un incremento de pensión alimenticia. Tuve un divorcio difícil con Allan Zenck ”

La agenda la encontró un mes antes que fuera detenida, en Guayaquil, el 19 de diciembre de 2022. Entonces cuando se la entregó a Salazar, lo hizo para pedirle ayuda de forma informal. “Si ella me podía ayudar viendo si mi exesposo aún tenía esas cuentas vigentes y si tenían dinero”.

Agregó que en esa agenda no habían números de teléfonos, información de alguien o tenía nombres. “Era una agenda que tenía el diario operar de mi exesposo (...) simplemente lo que me llamó la atención fueron varias cuentas que pertenecían al gimnasio donde él trabajaba como de él”.

Fue lo que dijo Jaume, en un tono tranquilo y relajado. Entonces estas fueron las palabras de Carolina Jaume para con Mayra Salazar, cuando le entregó la agenda:

“Averíguame cuanta plata tiene, que quiero pedirle más plata a mi exesposo”

También se retractó de haber dicho que temía por su vida y que en la actualidad no se siente así. “Eso lo dije en 2022. Estaba atravesando un divorcio difícil y tuve denuncias de violencia doméstica″.

No le pidió ayuda para sacarla de la cárcel

Jaume aclaró que no le pidió ayuda a Salazar para salir de la cárcel; más bien ella fue la que contactó a la actriz. Carolina salió por un habeas corpus y Mayra lo que hizo fue que no la ingresaran a un pabellón de mujeres si no a una oficina.

Jaume, sorprendida como todo el Ecuador

Fue consultada si se sorprendió por ser mencionada por Mayra Salazar:

“Estoy tan sorprendida, casi me muero de un ataque cuando me nombraron”

Y prosiguió diciendo que jamás imaginó que esa agenda llegaría a manos de Fiscalía.

Pidió además que no la linchen en redes, como lo han hecho. Al finalizar, dijo que considera que fue nombrada para hacer del caso Metástasis, algo mediático.