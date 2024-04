“Mi nombre vende más que el de Mayra Salazar”: Carolina Jaume llega a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria

Carolina Jaume llegó más que puntual a la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis, pese a que la diligencia era vía Zoom. La institución la convocó luego que Mayra Salazar la mencionara en su testimonio anticipado, al decir que le encargó una agenda con contactos de Xavier J., otro de los procesados en la trama de corrupción judicial, policial y carcelaria que giraba en torno a Leandro Norero.

Acompañadas de su abogado, segura y tranquila, Jaume fue abordada por los medios de comunicación que afuera de las instalaciones aguardaban por su llegada. Accedió a responder preguntas y soltó una de sus ‘perlas’, en medio de esta salpicada que la pone -una vez más- en la atención de todo el país.

“No tengo ni la menor idea de lo que está pasando”, arrancó diciendo, en un video que difundió Ecuavisa. Le consultaron sobre la libreta que le entregó a Mayra. ”Eso lo voy a hablar primero acá (en Fiscalía), después voy a contestar las preguntas”, dijo. Otro comunicador le consultó si ella tiene alguna relación con ‘El Patrón’ Norero. “¡No lo conozco!”, enfatizó.

“Mi nombre vende más que el de Mayra Salazar” — Carolina Jaume

Carolina Jaume llega a la Fiscalía para rendir su versión voluntaria

Jaume llegó esta mañana a Quito, según publicó en una historia en su cuenta de Instagram. “Sin nada que esconder y colaborando con la fiscalía”, dice el texto que acompaña una foto suya desde el aeropuerto de la capital.

¿Cómo llegó a ser salpicada en metástasis?

Mayra Salazar la nombró en su testimonio anticipado:

“El 19 de diciembre del 2022, una amiga fue privada de su libertad, a la cual serví y ayudé para que no sea ingresada en ningún pabellón y la mantengan en el área administrativa mientras resuelva su situación jurídica. Esa persona estuvo privada de su libertad un día. Al salir, obviamente me agradece el favor que le había hecho y me comenta sus problemas personales, inclusive me dijo que temía por su vida y que, si en algún momento a ella le llegara a pasar algo, haga pública una agenda que me fue entregada en ese momento”.

En el momento de las preguntas de la fiscal Diana Salazar se le consultó sobre la amiga que fuera privada de su libertad y que le habría entregado la agenda con los contactos de Xavier J. Mayra Salazar respondió: “Esta amiga es la señora Carolina Jaume”.

La Fiscal Salazar contestó con otra interrogante, sobre la relación de Carolina Jaume con el señor Xavier J. “Entiendo que en esta agenda están los operadores del señor Xavier J.”, respondió Mayra Salazar.



Posteriormente se dio la convocatoria de Jaume, a rendir su versión libre y voluntaria la cual no bajo juramento debido a que no está vinculada, ni procesada dentro del caso Metástasis. En esta diligencia, debe decir lo que tenga qué y puede haber preguntas al final por parte del Fiscal.

Ello se basa en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el que determina que parte de las atribuciones del Fiscal es “recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores”.

Pero cabe la posibilidad que el convocado, en este caso Jaume, se presente y se acoja a su derecho al silencio.

En esta diligencia de la toma de versión libre y voluntaria, Jaume debe hablar ante la Fiscalía y no ante un juez ya que no se trata de una audiencia.

Sí ella quería, podía estar fuera del país

Jaume tuvo que aclarar que estaba en Ecuador y no en Perú como lo dijo el domingo en la noche, Carlos Vera; afirmaciones de las que ya se retractó y pidió disculpas por no ir a la fuente directa que es Carolina.

Y en caso que Jaume sí se hubiese ido a Perú, podía hacerlo tranquilamente ya que no ha sido vinculada, ni procesada, por lo tanto no tiene impedimento para salir del país, ni ninguna medida sustitutiva.

Tampoco puede ir a la cárcel, a menos que en una siguiente instancia la fiscalía halle responsabilidades, la vinculen al caso y pidan una audiencia de medidas.