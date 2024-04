“No estoy en Perú”: Carolina Jaume reaparece y desmiente a Carlos Vera

Carolina Jaume, actriz y presentadora de televisión, confirmó que sí dará su testimonio libre y voluntario y sin juramento, en torno al caso Metástasis este martes 2 de abril de 2024.

Hace pocos minutos, colgó una historia en su cuenta de Instagram indicando su ubicación, confirmando que no ha dejado el país y que está en Guayaquil. “Estoy cruzando Plaza Lagos en la vía a Samborondón y no me he ido al Perú como dijo el señor Carlos Vera”, empezó diciendo Jaume.

“Carlitos me conoces de toda la vida, me conoces desde que nací, eres amigo de mis padres, llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor no mal informes, estoy en el país y mañana voy a ir a testificar. Te mando un abrazo”, enfatizó la actriz mientras manejaba.

“¡Llámame que tienes mi número, tienes el número de mi mamá, sabes donde vivo, sabes donde todo”, finalizó en el video.

Carolina Jaume reaparece en redes y desmiente a Carlos Vera. "No estoy en el Perú como dijo el señor" pic.twitter.com/5dZN1WsB1N — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 1, 2024

Este rumor comenzó a tomar fuerza, ya que el periodista Carlos Vera durante la noche del 31 de marzo en una entrevista mencionó que Jaume habría abandonado el país por vía terrestre durante la noche del domingo con destino a Perú.

Carolina Jaume nombrada en testimonio de Mayra Salazar:

La figura de la farándula ecuatoriana acudirá el 2 de abril a la Fiscalía, aunque no directamente a la entidad, sino que el testimonio será de forma será virtual, por el caso Metástasis.

Jaume dará su versión después que Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte del Guayas y cercana al narcotraficante Leandro Norero, la mencione al indicar que ella le habría entregado una agenda que contenía los nombres de los operadores de Xavier Jordán.

Salazar dijo que una amiga suya fue detenida en diciembre de 2022 y que ella le ayudó para que no fuera enviada a un pabellón durante el día que estuvo en prisión. Al salir de la cárcel, según la versión de Mayra Salazar, esta amiga la buscó y le entregó una agenda pequeña en la que constaban los nombres de los operadores de Xavier Jordán, supuesto socio de Norero. Salazar entregó esa agenda a la Fiscalía y ahora es parte de su cooperación en el caso Metástasis.

Las dos mujeres se conocieron cuando trabajaron en un canal de televisión.