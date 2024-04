Para este martes 2 de abril de 2024, Carolina Jaume deberá rendir su versión libre y voluntaria a las 16h00. Fue llamada luego de que Mayara Salazar la nombró en su testimonio anticipado por el Caso Metástasis, este jueves 28 de marzo de 2024. La hoy procesada señaló que la reconocida personaje del mundo del entretenimiento y la farándula le entregó una agenda con los contactos de los operadores de Xavier Jordán.

Al finalizar el testimonio de Mayra Salazar en el caso Metástasis, el pasado jueves 28 de marzo, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le hizo algunas preguntas para precisar lo que declaró, entre ellas quién era la amiga a la que Salazar había ayudado a salir de la cárcel y le había entregado una agenda con las operaciones de Xavier Jordán.

Salazar respondió: Carolina Jaume. La sorpresa entre los conectados fue evidente. La agenda está en manos de la Fiscalía General del Estado, quien la tarde del sábado 30 de marzo, llamó a Carolina Jaume a rendir versión libre y voluntaria, de manera telemática, por la plataforma zoom.

Recomendados

Carolina Jaume nombrada por Mayra Salazar: ¿qué conlleva dar una versión libre y voluntaria?. Imagen: Redes Sociales

¿Qué conlleva dar una versión libre y voluntaria?

Este tipo de diligencias conllevan comparecencias que se realizan frente a la Fiscalía General del Estado, más no ante un juez. Este proceso se da en el marco de una investigación penal, en esta ocasión por el Caso Metástasis, un entramado de delincuencia organizada.

El Dr. Joan Paúl Egred, abogado especialista en Derecho Penal, conversó con Metro Ecuador y explicó que hay que considera que esta versión libre y voluntaria debe darse durante el tiempo de la instrucción, que en este caso, es hasta el 15 de abril e 2024, o sea 14 días más. “Vencido ese plazo, ya no puede comparecer la señorita Jaume, ni ninguna otra persona, porque ese es el tope de la instrucción fiscal de la causa”, indicó el experto.

El parámetro temporal es uno de los primeros que en estos casos se debe considerar. Sin embargo, ¿qué pasaría si Carolina Jaume no comparece durante la instrucción fiscal? Para Egred, si Jaume rinde o no versión, no será vinculada al Caso Metástasis. Pese a eso, el abogado considera, que ella podría colaborar y dar su versión sobre lo que conoce de los hechos, u optar por otras posibilidades.

“Debido a que no ha sido procesada, ella podría acogerse al silencio, esa otra posibilidad. Ella puede comparecer, puede estar de acuerdo con lo que dijo Mayra Salazar, puede estar en contra de lo que dijo, pero también puede comparecer, acogerse al silencio y no aportar en nada, esa es una tercera posibilidad. La cuarta posibilidad es que la señorita Jaume no comparezca, evento en el cual, adopte cualquier medida Fiscalía para su comparecencia a través de la fuerza pública, será únicamente vigente hasta el 15 de abril. Vencido ese tiempo, ya no cabe que rinda versión y ella podría ser objeto de otra investigación, pero ya no en esta causa”, agregó el Dr. Joan Paúl Egred