Richard Barker y su comentario sobre el testimonio anticipado de Mayra Salazar

El actor Richard Barker emitió sus comentarios con respecto al testimonio anticipado de la comunicadora Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis.

Justamente ayer, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la relacionista pública guayaquileña, investigada por el delito de delincuencia organizada, hizo algunas revelaciones de sus supuestos nexos en un red de corrupción para según beneficiar a Leandro Norero.

En su versión de los hechos, duró casi dos horas, Salazar dio nombres conocidos de la televisión nacional como la actriz y presentadora Carolina Jaume, así como las exchicas reality Yuleisy Coca, Ángela Orellana y la modelo de tv María Fernanda Pincay.

Barker, radicado en Estados Unidos, realizó una transmisión en vivo en su perfil de Instagram. Y aunque ya no está disponible, los usuarios no tardaron en grabar pantalla y difundir el video en otras redes sociales.

“Pero ahí faltan... por las fiestas que iban al Guasmo. Hay un montón... y faltan. Yo fui pareja (sin decir de quién hablaba), sí, pero no tengo nada que ver, gracias a Dios, no”, dijo el actor al responder las preguntas de los usuarios que se iban conectando.

“Y a Mayra la conocí, porque era relacionista pública del canal... Pero quién diría. Hoy en día es ‘dime con quién andas y te diré quién eres’”.

y agregó: “Año tras años... Pero de ahí vinieron unos de la noche a la mañana y cataplum, cataplum, cataplum”.

Aclaró que prefiere no referirse directamente a las mencionadas en la versión de Salazar, a pesar de que las conoce, dijo. “Y, ¿por qué me abstengo? Aunque conozco a las personas que nombraron, no soy quién para emitir comentarios. Siempre me paro en la empatía... Porque digo, ¿qué me pongo a opinar de la razones tuvieron, por qué lo hicieron...? No es tan fácil”.

¿Qué dijo de Carolina Jaume?

Mayra Salazar mencionó que el 19 de diciembre del 2022 “una amiga fue privada de su libertad, a la cual serví y ayudé para que no sea ingresada en ningún pabellón y la mantengan en el área administrativa hasta que ella resuelva su situación jurídica. Esta persona estuvo privada de su libertad un día”.

Al salir, le agradeció el favor que le había hecho y le comentó sus problemas personales. “Inclusive me dijo que temía por su vida y que si en algún momento a ella le llegara a pasar algo, haga pública una agenda que se me fue entregada en ese momento. Es ahora, que estoy privada de mi libertad, que he entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Xavier Jordán”.

Al finalizar su testimonio, la fiscal Diana Salazar le preguntó lo siguiente:

“Usted, durante el desarrollo y el relato, ha indicado que una amiga fue privada de libertad y que en un momento le entregó una agenda que contendría los contactos del ciudadano Xavier Jordán. ¿Recuerda o conoce usted el nombre de aquella amiga?”.

A lo que Mayra Salazar le respondió: “Sí, señora fiscal. Esta amiga es la señora Carolina Jaume”.