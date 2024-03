Por esta razón, Gloria Trevi salió a relucir en el testimonio anticipado de Mayra Salazar

Importantes revelaciones y nombres dio la comunicadora Mayra Salazar, este 28 de marzo, durante su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como testigo del caso Metástasis. Entre ellos fue cómo se vinculó con el narcotráfico y las cárceles; ahí salió a relucir Gloria Trevi.

Salazar es comunicadora y profesora universitaria, pero también realizaba conciertos. En 2017, mientras trabajaba en TC, organizó el ‘Versus World Tour’, la primera gira juntas de las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Luego del recital, Trevi le pidió entrar en una cárcel de mujeres durante su paso por Guayaquil con el fin de exponer sus experiencias de vida con PPL.

Recordemos que Trevi tuvo una estancia de casi 5 años en prisión. Se le acusaba de secuestro, corrupción de menores y abusos sexuales. La cantante mexicana había alcanzado la fama máxima, pero se vio oscurecida por unas denuncias de secuestro y violación, supuestamente junto a su entonces pareja, el productor Sergio Andrade. Fue el 21 de septiembre de 2004 que la liberaron.

Para que Trevi ingresara a una cárcel de mujeres en Guayaquil, requería de un permiso de los directivos del centro de reclusión de mujeres. Aunque Salazar habría hecho el trámite, le negaron. Sin embargo, acudió a una cárcel de mujeres pero sin Trevi ya que no le permitieron la entrada a la artista.

“Para entender cómo me llego a vincular con las cárceles, con los narcotraficantes, con los políticos y con los jueces (...) El 13 de octubre de 2017, por requerimiento de un artista que solicitó ingresar a un centro penitenciario femenino para compartir su experiencia de vida, entro al centro rehabilitación social femenino de la ciudad de Guayaquil (...) y nace la iniciativa de querer ayudarlas (a las PPL), a través de talleres, a través de capacitaciones, de brigadas médicas de donaciones de alimentos, entre otras”.

En medio de esas gestiones, Salazar dijo que conoció a Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias ‘JL’ o ‘Rasquiña’, quien fue el cabecilla de ‘Los Choneros’. Ahí fue su ingreso a ese mundo.

“Pero es ahí también donde conozco la primera persona que me llevaría más adelante tener todos los nexos que he llegado a tener, la señora Samara Rivera, esposa del señor Jorge Luis Zambrano (+), alias “Rasquiña” o “JL”, a quien yo conocí en este centro de rehabilitación social, porque ella también se encontraba realizando actividades de ayuda social. Desde ese momento yo mantengo una relación con Samara, una relación de amistad hasta la fecha de mi detención”.

A través de Samara Rivera, Mayra Salazar habría conocido a Xavier Novillo, alias ‘Novita’, quién era el abogado de ‘Rasquiña’. Pero luego fue el abogado de Leandro Norero y ahora es procesado por el caso Metástasis.

Tras años de amistad con Rivera y alias ‘Novita’, Salazar llega a la Corte Provincial del Guayas y Novillo le dice que su operador en ese lugar es alias ‘Barbón Chiquito’, quien cobraba comisión por agendar causas por disposición de la jueza Fabiola Gallardo, procesada en el caso Purga.

Fue a través de ‘Novita’ como Mayra Salazar habría llegado a Norero. En 2021 fue cuando alias ‘Novita’ le pidió que fuera a una reunión en una mecánica que estaba por inaugurarse en Guayaquil. La idea era que ella organizara la inauguración. En esa cita estuvo con Israel Norero, hermano de Leandro Norero.

Al acceder a ese trabajo, Salazar conoció a Norero, quien era el dueño de esa mecánica. Entonces Salazar dijo que trabajó para el narcotraficante desde octubre de 2021 hasta que fue detenido, en mayo de 2022.

Finalizó entre lágrimas

En medio de llanto, al finalizar sus palabras, Salazar comentó: “Mis actuaciones no fueron las correctas. Mi vida tomó otro rumbo. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad. Yo le agradezco, señora fiscal, por hacer esta investigación, porque más que seguro yo habría seguido teniendo contacto con estas personas que no aportaron en nada a mi vida. Mi fin habría sido la muerte. Ojalá con el apoyo de la justicia en algo pueda enmendar los errores que he cometido”.