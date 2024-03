Mayra Salazar reveló que alias ‘Fito’ le envió flores, una cadena con una esmeralda y USD 6.000 a Fabiola Gallardo

Entre las revelaciones que hizo Mayra Salazar este 28 de marzo, durante su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como testigo del caso Metástasis, dijo que la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo le pidió gestionar un acercamiento con Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

“Porque el Tribunal conformado por Fabiola Gallardo, Reinaldo Cevallos, y la doctora Carmen Vásquez, conocerían la apelación al traslado de la Regional a La Roca de alias Fito”, relató.

Agregó que mientras ella gestionaba dicho acercamiento con personas exprivadas de libertad, al mismo tiempo, “Fabiola Gallardo se encontraba realizando el mismo acercamiento y quien interviene aquí es el abogado Wilson Sánchez, quien lleva al abogado Ronald Cantos a la casa de FabiolaGallardo, ubicada en Samborondón”.

“Ronald Cantos la pone en contacto y en línea directa a través de una videollamada con alias ‘Fito’. Al día siguiente, Gallardo me pide dar un paso al costado y me pide ya no hacer el acercamiento porque ya tenía ella línea directa con Fito”, contó. Al día siguiente:

“‘Fito’ le envía un ramo de flores, una cadena con una esmeralda en el centro y USD 6.000 dólares para que le ayude en esta diligencia. Esta diligencia fue agendada para el 7 de diciembre de 2023 a las 08:10, para que así no exista ningún pretexto de que no se pueda instalar dicha audiencia, pero resulta que ese día el juez Reinaldo Cantos no asistió a laborar, por lo que el Tribunal no estuvo conformado”.

Salazar añadió que Gallardo procede a reagendar dicha inteligencia para el 20 de diciembre de 2023, a las 08:10 de la mañana. “Para esa fecha, yo ya me encontraba privada de mi libertad y recibo en el Centro en donde me encuentro al abogado Juan Pablo V., amigo de Gallardo, quien actualmente trabaja en la Defensoría Pública. A Juan Pablo yo le manifiesto que estaba dispuesta a colaborar con la justicia, que había entregado mi celular y que había entregado todo el acceso de mis cuentas”.

Mayra Salazar (API)

Por ello le recomendaba a Gallardo “no realizar la diligencia pactada para el 20 de diciembre de 2023. Finalmente, ya todos conocemos que alias ‘Fito’ se fugó del centro penitenciario en donde se encontraba”.

La comunicadora de 36 años de edad al momento forma parte del Programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía General del Estado. Casi dos horas duró su rendición del testimonio. Portaba un buzo anaranjado, chaleco antibalas, un casco, el cabello recogido y escoltada por miembros de la Policía Nacional.

Salazar, además de ser comunicadora y profesora universitaria realizaba conciertos en 2017, mientras trabajaba en TC, según dijo.

Finalizó entre lágrimas

En medio de llanto, al finalizar sus palabras, Salazar comentó: “Mis actuaciones no fueron las correctas. Mi vida tomó otro rumbo. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad. Yo le agradezco, señora fiscal, por hacer esta investigación, porque más que seguro yo habría seguido teniendo contacto con estas personas que no aportaron en nada a mi vida. Mi fin habría sido la muerte. Ojalá con el apoyo de la justicia en algo pueda enmendar los errores que he cometido”.