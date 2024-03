“Mi fin hubiese sido la muerte”: Entre lágrimas Mayra Salazar terminó su testimonio

Tras las revelaciones que mencionó Mayra Salazar en su testimonio anticipado por el Caso Metástasis dejó un mensaje de arrepentimiento. Al finalizar, tras aproximadamente dos horas de su versión, rompió en llanto.

“Mis actuaciones no fueron las correctas. Fue el 13 de diciembre a las 12 de la noche que mi vida tomó otro rumbo y fue el fin de la Mayra Salazar que ustedes recién están conociendo por medio de los mensajes que han salido a la luz”, dijo la procesada.

Así fue la llegada de Mayra Salazar a la Corte Nacional de Justicia para su testimonio anticipado

Aclaró que esa Mayra Salazar, la de los chats, murió el día que entró al centro de privación de libertad donde se encuentra actualmente y que con su aporte a la justicia en algo podrá enmendar lo cometido.

Finalmente agradeció a Diana Salazar por investigar el caso y ella pudo parar de seguir en esa vida. “Señora fiscal le agradezco por hacer esta investigación. Si no se hacía público, yo seguiría teniendo contacto con estas personas que no me han aportado en nada bueno a mi vida. Lo más seguro es que mi fin no era la cárcel donde estoy, mi fin hubiera sido la muerte”, dijo.

Cuando empezó con su testimonio, la mujer de 35 años expresó su arrepentimiento y recalcó que ha sido la única persona que ha colaborado de los 50 mencionados, a pesar de tener varios atentados contra su vida. Cinco para ser exactos y el último fue la noche del miércoles 27 de marzo con una alerta de bomba en el centro de privación de libertad donde está encuentro recluida, en el sur de Quito.

Dividió su testimonio en dos partes, lo que tiene que ver con las personas procesadas en Metástasis y la segunda para revelar la identidad, nombre y forma de operar de la persona que por varios años “ha manejado el sistema judicial de la provincia de Guayas”.

¿Qué dijo Mayra Salazar?

La procesada indicó que por trámites de ayuda social en la CRS Femeninode Guayaquil, conoció a Samara Rivera, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, exlíder de Los Choneros y al abogado Javier Novillo. “Samara Rivera me llevó a tener todos los nexos que tuve con el narcotráfico”, dijo.

Después cómo conoció a Leandro Norero y cómo el narcotraficante no quiso ir a la cárcel 4 porque ahí se encontraba Jorge Glas y no quería que lo vinculen.

En su testimonio dijo que conocía a Daniel Salcedo desde el 2013 y que siempre le insistió en mantener una comunicación con Norero.

Daniel Salcedo (Captura)

Con respecto a Fabiola Gallardo, Salazar dijo que su contrato no se dio como Gallardo ha dicho en medios, donde afirmaba que su CV estaba en el banco de elegibles. Dijo que llegó a Fabiola Gallardo, porque el juez Marfetán armó una reunión con Pablo Muentes en su domicilio, que sería su centro de operaciones ubicado en Isla Mocolí.

“En esa reunión me dejaron claras dos cosas: la primera que debía convertirme en la persona de confianza de Gallardo y le reporte cada movimiento de ella a Pablo Muentes. La segunda, que contratarían sus servicios de comunicación para la Corte de Guayas (mejorar la imagen de Gallardo, dicción y manejar las intervenciones en medios)”, agregó.

Reveló que por eso le pagaron $2.500 mensuales que le entregaban en efectivo en la casa de Pablo Muentes desde febrero de 2022 hasta octubre de 2023.