El pasado viernes 22 de marzo de 2024, Sebastián Barreiro fue procesado por la Fiscalía General del Estado -en el ‘Caso Nene’- por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, por lo que un Juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva en su contra. Asimismo, se conoció que el SNAI dispuso que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’, en Guayas.

Desde que se dio a conocer por parte de Fiscalía la detención de Barreiro, y realizar varios allanamientos en Quito y Guayaquil, Verónica Abad, su madre y la vicepresidenta de la República, no se pronuncio hasta ayer, donde la autoridad señaló que su hijo tiene “sus manos limpias” y que no pueden abandonar su cargo en Israel, ya que esperan que renuncie a funciones.

“En este momento me quiero referir al mundo como madre, como mujer que ha formado a un hijo, con sus 28 años de edad, de manera limpia, porque mi hijo tiene sus manos limpias. Mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que le haya llevado a mi hijo, hasta este momento, a la cárcel. Hoy temo por mi vida, mi hijo está en peligro en esa cárcel y por eso hoy levanto la voz a la Corte Internacional de Derechos Humanos (...) Tengo que buscar la inocencia de mi hijo, porque en este momento no me puedo mover de este país”, señaló Abad en una entrevista con un medio televisivo internacional.

Verónica Abad rompió el silencio y aseguró que su hijo tiene “sus manos limpias”. Imagen: Redes Sociales

Asimismo, agregó: “Tengo que pedir permiso a una canciller para ir a defender la vida de mi hijo. Han violentado los derechos de mi hijo y lo han llevado al lugar más peligroso del Ecuador sin tener precedente. Ni ‘Fito’, ni los narcos, traficantes del país, han sido enviados a ‘La Roca’, porque lo que quieren es quitarme del medio para que no ocupe la presidencial del país, como constitucionalmente lo señala, no porque yo quiero, nunca he querido esto. Yo quise otra cosa para mi país, por eso he trabajado tanto tiempo. Por eso ellos están presionando para que yo renuncie, salga de aquí y puedan quitarme el cargo, porque no estoy en cumplimiento de mis funciones”.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía en el ‘Caso Nene’, Sebastián Barreiro y otra persona, habrían pedido a la víctima, en un hotel de Quito que entregar aproximadamente USD 2 000 mensuales. Ambas personas presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo (Coordinador General) dentro del servicio público, con un sueldo de USD 3 200 dólares.

Luego de negociar, acordaron la entrega de cerca de USD 1 700 al procesado, mientras que la víctima se quedaría con el resto. Para garantizar este pago, convencieron al perjudicado de firmar una letra de cambio por USD 30 600, que sería utilizado como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.