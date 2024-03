Así luce la cárcel a donde sería trasladado el hijo de Verónica Abad tras ser procesado por la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal en contra de Francisco Sebastián Barreiro Abad por oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. Sobre la base de los elementos de convicción presentados por la Institución, Juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para el procesado.

Barreriro fue detenido en un operativo ejecutado por la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, la madrugada del 21 de marzo de 2024, en Cuenca. También, se realizaron allanamientos en otros inmuebles en Pichincha y Azuay, de donde se recabaron los indicios relacionados con la comisión del delito. Metro Ecuador conoció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dispuso que el hijo de Verónica Abad sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’, en Guayas, mientras dura la instrucción fiscal de 90 días. Sin embargo, al momento se conoce que se encuentra recluido en la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito y se preve que sea trasladado esta tarde.

Así es el interior de la cárcel La Roca

¿Cómo luce la cárcel donde sería trasladado?

A finales del año 2023, el gobierno de Lasso trasladó a los cabecillas de los R7, Los Lobos y los Chone Killers a esta cárcel, luego de las matanzas en las cárceles de Guayaquil, Santo Domingo y Turi con el objetivo de poner orden y tomar el control de las cárceles. La Roca tiene capacidad para 100 reos. Esta cárcel está ubicada al norte de Guayaquil, dentro del complejo penitenciario donde se ubican además la Penitenciaría del Litoral, la Regional, la Cárcel de Mujeres y la de Atenuados.

Según el datos del Gobierno, La Roca es el complejo carcelario más seguro del Ecuador, debido a sus adelantos tecnológicos. Tras su reconstrucción, tiene capacidad para 100 personas privadas de la libertad. Hasta abril de 2023, albergaba a 20 detenidos, principalmente cabecillas de grupos delincuenciales organizados, hoy considerados terroristas. Con corte al 15 de marzo de 2024, se registran 31 personas privadas de la Libertad en ‘La Roca’. En esta prisión cada detenido tiene su celda, de tal modo que es casi imposible la interacción entre ellos.

¿Cómo es la infraestructura?

Entre sus características más conocidas de esta prisión está su sistema de automatización de rejas. Es decir, no existen guías encargados de abrir y cerrar las celdas. Esta tarea se realiza desde una sala de control, desde la que se activan las seguridades de cada espacio. Los detenidos son sometidos a un régimen de aislamiento total. Salen al patio a tomar sol o hacer ejercicios en horarios limitados y no alternan con otras personas. No tienen derecho a visitas, salvo contactos con sus abogados o los investigadores y tampoco tienen derecho a conectividad de ninguna índole.

En septiembre de 2023, una parte del techo de este centro de privación de la libertad luego de que un dron cargado de explosivos aterrizara en el techo de la cárcel de máxima seguridad cerca de las 05:00 de este 12 de septiembre.