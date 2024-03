Mayra Salazar habría recibido ofertas laborales tanto si ganaba Daniel Noboa o Luis González.

En nuevos chats revelados por la Fiscalía General del Estado en el Caso Purga, se muestra una conversación entre Mayra Salazar y Christian B. (su pareja), en donde discuten sobre posible oportunidades labores en el marco de las pasadas elecciones presidenciales de 2023. En los chats, Salazar señala que Pablo Muentes le ofreció trabajo con Daniel Noboa en caso de ser presidente de la República, mientras que “Ronny” (Aleaga) le ayudaría en caso de que gane Luisa González, candidata de la Revolución ciudadana.

Mayra Salazar señala sobre Pablo Muentes, a quien se refiere como ‘Pablito’, que: “siempre cuando tenga una emergencia me dijo que lo busque. (...) Él lo sabe por eso me ofreció lo de Noboa si llega. (...) Me dijo yo ubico a mi personal y listo; obviamente tengo que trabajarle”. Frente a esto, Christian B., le indica: “Entonces hay que votar por Noboa”.

Asimismo, señaló, sobre la candidata Luisa González: “igual si gana la otra tengo segunda de Ronny. (...) Pero si me da miedo que gane ese man”. Respecto a eso Christian B., respondió: “Yo prefiero que gane Noboa, la verdad”, a lo que Salazar indica: “me da terror que quiebren los negocios y se venga abajo la moneda. Yo la verdad voy a votar nulo. (....) Que sean otros los que decidan amor”.

Recomendados

El costoso ritual de santería que Mayra Salazar gestionó para ‘proteger’ a Fabiola Gallardo (Captura)

En eso su pareja, le señala: “Vota por Noboa te ofrecieron un puesto aprovecha. (...) Y dile a Pablo que le fui a Noboa”, a lo que Mayara responde: “jajaja con Luisa también”. Finalmente Christian B. le dice: “Yo no puedo votar por Correa. Ese tipo me perseguía. Se no llevaba los carros con militares y el SRI”. Respecto a eso, Salazar expresa: “Yo no puedo decir eso, porque él me dio trabajo y estabilidad. Solo le pido a Dios que ponga a quien deba poner pero que haga algo bueno por este país”.

A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar a un ex Asambleísta, la ex Presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción, que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias “Fito”, además de intereses individuales.