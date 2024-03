Leandro Norero financió una celebración al interior de la Cárcel de Cotopaxi: “parece que yo fuera el director”

De acuerdo a los chats del Caso Metástasis publicados por la Fiscalía General del Estado, Leandro Norero financiaba varios eventos al interior de la Cárcel de Cotopaxi. El en julio de 2022, mandó a comprar unos chanchos para celebrar el Día del Recluso. Así lo evidencia una conversación con Helive Ángulo, alias ‘estimado’, uno de los hombres que estaba en el circulo de confianza del ‘Patrón’.

“Mi estimado habrá chance para hacer una transferencia de 3 mil (sic)”, le pregunta Norero a Ángulo, a los que este le responde: “Transferencia no creo mi estimado, depósito en cajero si de una mi estimado”. De nuevo Norero le indica: “Pero se podrá ahora, no creo”, y Hélive le señala: “De una mi estimado. Igual ya pregunto para ver si me ayudan de algunas cuentas con transferencias”.

De igual manera, Leandro Norero le indica: “Lo que voy a depositar es para un evento que vamos a meter unos chanchos por el Día del Recluso. Acá parece que yo fuera el director. Corriente 2xxxxxxxxx Elio Ernesto arboleda USD 2000 ahí mi estimado. (...) Pregúntele que por el tiempo y eso van a meter mañana”.

En el Caso Metástasis fueron vinculadas 13 nuevas personas, entre ellas: Elio Ernesto Arboleda Andrade, un empresario que le facilitó su cuenta bancaria para movilizar dinero a Leandro Norero. Asimismo, Ángel Lino, Marcel Loaiza, Eduardo Rodríguez y Rommel Tamayo, otros empresarios quienes ahora también se encuentran procesados.

De igual manera, Norero ordenaba transferencias a otras dos mujeres, Myrian Delgado que, según investigaciones de Fiscalía, valiéndose de ser integrante de la comisión de pacificación de las cárceles, gestionó comodidades para Leandro Norero. Asimismo, Katherine Guaita, quien era miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, y habría recibido hasta USD 10 000 para comprar insumos para la persona privada de la libertad que fue asesinada al interior del CPL de Cotopaxi.