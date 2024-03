Lo que dijo Kristel Candelario y su familia antes de ser sentenciada a cadena perpetua en EE.UU.

La ecuatoriana, Kristel Candelario, fue condenada a cadena perpetua en Estados Unidos por abandonar a su hija de un año y cuatro meses, por irse de vacaciones por 10 días y dejarla a su suerte, indefensa, lo que provocó la muerte de la menor.

Candelario se fue de vacaciones a Puerto Rico y Detroit en junio de 2023 y cuando regresó la niña estaba envuelta en heces y orina y la autopsia reveló que falleció de hambre y deshidratación severa. El testimonio de Kristel y sus padres no fue suficiente para que el jurado sea implacable con su veredicto de cadena perpetua.

En el juicio, la ecuatoriana dijo que todos están tentados por el enemigo. “Todos los días pido perdón a Dios y a mi hija, Jailyn. Soy una persona que cree en Dios y hoy reconozco que todos estamos tentados por el enemigo”, argumentó.

Por su parte, la madre de la joven de 32 años también dijo entre lágrimas que pide perdón por el daño causado a su nieta, pero aseguró que su hija padecía de ansiedad y depresión y de un trastorno mental. Indicó que no quiere justificarla pero que su hija no recibió la atención que necesitaba porque no podía parar de trabajar en Estados Unidos.

La madre también relató que la ecuatoriana tuvo problemas de salud físico y sentimental en la juventud que la sumergieron en la depresión que le causaba “desmayos y pérdida de conocimiento”.

En una entrevista para Telemundo, Henry García (padre de la bebé fallecida) señaló que era su sangre y lo único que ha hecho hasta la fecha es llorar por el despiadado hecho suscitado días atrás en Estados Unidos. “Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (...) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó al citado medio. El hombre pide una visa humanitaria al país norteamericano para recuperar el cuerpo de su hija y brindarle sepultura.

En un juicio que se desarrolló en julio de 2024, Candelario se declaró “no culpable” de los delitos federales que le impuso la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, la ecuatoriana fue la responsable de provocarr el deceso de la pequeña Jailyn, de tan solo 16 meses de nacida, a quien dejó sola y desprotegida a su suerte.