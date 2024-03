Clausuran escuela de Ibarra tras video de maltrato a niño que pedía auxilio

Un niño de cinco años fue maltratado en una escuela de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. En video quedó registrado sus gritos desesperados “no quiero, no quiero, suéltame”. Sucedió la mañana del 15 de marzo y las autoridades clausuraron la unidad educativa ya que no contaba con el permiso de funcionamiento.

La Policía Nacional y la Comisaría inspeccionaron el lugar y lo clausuraron colocando el respectivo sello en la puerta. “Ante denuncia sobre un posible caso de agresión a un menor de edad en un establecimiento educativo de Ibarra, unidades de Policía Nacional brindaron atención prioritaria al menor, ayuda psicológica y direccionamiento para el trámite respectivo en la Fiscalía, a fin de que se continúe con las investigaciones”, escribió la entidad.

🚨 "¡Mamá, mami, papi, papito, abuelita!"

Los desgarradores gritos de auxilio de un niño maltratado en una escuela en #Ibarra. Otros pequeños claman "¡suéltalo!".

Según #UNICEF , uno de cada cinco estudiantes en el país ha sido víctima de violencia repetida.

Los gritos del niño quedaron grabados en videos donde se escucha el pedido agónico del niño por ayuda. “Suéltame, suéltame, suéltame por favor”. “Mami, papi, abuelita, auxilio”, gritaba el menor ante la presunta agresión del docente identificado como Omar. Se conoció que la víctima ya se encuentra a salvo con su familia.

La abogada Paulina Haro en su cuenta de X indicó que “no es la primera vez que el niño fue maltratado de esa forma y el justificativo fue que ‘es malcriado y hay que corregirlo”. La persona que grabó el video lo hizo para tener pruebas.

Ministerio de Educación responde:

El Ministerio de Educación informó que ha tomado acciones ante la denuncia de un acto de violencia física y psicológica suscitado contra un estudiante de la escuela de Imbabura.

En un comunicado la Cartera de Estado aseguró que activó los protocolos y rutas de actuación de manera inmediata que consisten en el acompañamiento legal, psicológico y emocional del estudiante y su familia.

También indicó las acciones que se ejecutaron: