Los tres principales acusados por la violación de una menor en Colegio SEK de Guayaquil se fueron del país

Mediante una rueda de prensa, el abogado de las víctimas de violación en Colegio Internacional SEK de Guayaquil, el Dr. Fernando Rosero, dio a conocer más detalles del caso. Respecto a esto señaló que los tres principales acusados, un adolescente de nacionalidad chilena y dos ecuatorianos, ya no están en Ecuador. Sin embargo, el pasado 26 de febrero recibieron su diploma, por parte del director del plantel Édgar Sánchez.

Asimismo, se sabe que uno de los involucrados estaría en Perú. Otro de los datos que proporcionó el jurista es que respecto a los chats donde se difunde material de abuso sexual, donde estarían adolescentes de varios colegios, quien sería uno de los administradores es el chileno, que además sería también el presunto abusador de la otra víctima de violación que no presentará una demanda, peros si será testigo protegido.

Según Rosero, todo está siendo investigado por las unidades especializadas de la Policía Nacional en coordinación con INTERPOL. Asimismo, cuestionó a las autoridades de la Fiscalía Provincial de Guayas, en donde sietes fiscales conocieron del caso y al momento no se ha iniciado ningún proceso. De igual manera, calificó como ‘desacato’ el actuar de los funcionario al no tomar acciones a la disposición de las autoridades judiciales de República Dominicana que dispusieron orden de arresto y que se realice pruebas de ADN.

Abogado de víctima de violación de Colegio SEK de Guayaquil dio nuevo detalles. Imagen referencial (Milamai/Getty Images)

Recalcó también que se comunicó con el presidente de la República, Daniel Noboa, para pedir su ayuda al no ver ninguna respuesta por parte de las autoridades. El Dr. Fernando Rosero dijo que tendrán una reunión más adelante con las víctimas y el primer mandatario. También reveló que demandará al Colegio Internacional SEK por no tomar cartas en el caso de violación, como también en contra de los siete fiscales que conocieron del mismo y no han tomado ningún tipo de acción hasta la fecha.