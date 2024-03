Mayra Salazar le contó a un juez cómo y quién asesinó a Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi

Mayra Salazar intercambió mensajes con un usuario identificado como Fg 73, pero según investigaciones de la Fiscalía, se trataba de un juez de Guayas. Esto sucedió el 20 de octubre de 2023. Entre tantos mensajes, la procesada le confesó cómo y quién asesinó al narcotraficante, Leandro Norero.

En esa fecha, se desató el escándalo dentro de la Revolución Ciudadana (RC), donde Soledad Padilla, exasistente de Jorge Glas, lo denunció por acoso e intimidación. También se viralizaron los audios donde Padilla y Glas discutían y el exvicepresidente le pedía que no lo amenace con una denunciar, pero Soledad le respondió que no era amenaza sino parte de su defensa y que llamaría a “Vivian” para que le explique como abogada que no se trataba de amenazas.

En eso, el usuario FG 73 le preguntó a Mayra Salazar si “Vivian” tenía algún acercamiento con el líder de Los Lobos. Salazar le respondió que efectivamente sí y que era con alias “Pipo”. “Ella le lava”, dice en los chats publicados por la Fiscalía.

Chat de Mayra Salazar con Fg 73 (Fiscalía)

FG 73 le contó a Salazar que conoció a esa mujer en 2022 y que había llegado a su casa en un auto lujoso. “Full lámpara la vieja, entre joyas, reloj, cartera y zapatos unas 40 mil lucas”, dice el chat. “Ella me trajo una lista de 20 juicios para que le resuelva y yo dije que no podía manejar eso y chao”, escribió el juez.

Fiscalía encontró estos chats en el celular de Mayra Salazar, quien fue asesora de la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo y forman parte del caso Purga.

Fg 73 y Mayra Salazar seguían conversando y ella le dijo que “Vivian” trabajaba con Norero y Pipo y luego le explicó que el ‘Patrón’ era quien financiaba al líder de Los Lobos y que él lo ayudó a salir de la cárcel de Turi para que luego se haga pasar por muerto.

Sobre el asesinato de Norero:

Salazar le dijo a Fg 73 que Norero había elegido la cárcel de Latacunga porque era manejada por Pipo y ellos mantenían una buena relación por lo que allí se iba a sentir seguro. Pero en prisión, su relación se rompió.

Según Salazar, el ‘Patrón’ se ganó el cariño de todos dentro de la cárcel y ayudó para que alias ‘Madrid’ y alias ' Cuyuyuy’ quienes eran operadores de Pipo salgan de prisión, por lo que luego se quedó de líder absoluto, excepto en la zona de máxima seguridad que estaba al mando de Pipo.

Esto, no habría sido del agrado de Pipo y por eso habría mandado a un hombre de su confianza a infiltrarse en uno de los círculos de seguridad de Norero, según dice los chats de Salazar.

ARCHIVO - Reclusos en el patio de una prisión tras enfrentamientos con muertos en Latacunga, Ecuador, el 4 de octubre de 2022. Leandro Norero, alias "El Patrón," fue asesinado en la masacre carcelaria. Su muerte abrió el camino de una investigación qu AP (Dolores Ochoa/AP)

Este hombre la habría pedido ayuda a Norero para que intercediera por él ante Pipo, porque, supuestamente le quería quitar poder dentro de Los Lobos. Y eso fue lo que pasó: Norero llamó a Pipo e intercedió por esa persona.

Pipo le dijo que lo iba a dejar tranquilo solo porque Norero se lo pedía. Entonces, este hombre le mostró un falso agradecimiento a Norero sirviéndole día a día en la cárcel por un tiempo.

Ya con la confianza absoluta de Norero, el día de su asesinato, este hombre lo fue a buscar en su celda que estaba en la etapa de mediana seguridad. Le dijo al ‘Patrón’ que debía ir de urgencia al pabellón de máxima seguridad, ya que se estaba formando una pelea. Cuando ingresó al pabellón, los presos cerraron las puertas y Norero quedó atrapado.

En ese momento, le dieron un teléfono para que hablara con Pipo. No se sabe que se dijeron en esa conversación, pero luego de colgar el teléfono, Leandro Norero fue asesinado, dijo Salazar en su chat liberado por Fiscalía.

Mayra Salazar es procesada por el caso Metástasis donde la Fiscalía lo investiga por una estructura de corrupción que comandaba Norero desde la cárcel de Cotopaxi, con el fin de alcanzar impunidad para él y su familia. La institución también indica que Salazar también mantuvo una relación sentimental con el ‘Patrón’.