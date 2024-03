“¿Qué tengo que estar? ¿Más destrozada todavía? ¿Llorando?”: influencer violada en manada en India se defiende de críticas

Durante la semana pasada, Fernanda, la influencer española que paseaba por India con su pareja, y que fue violada en manada, entregó su testimonio a los medios y ahora sufre de las críticas de muchos seguidores.

El matrimonio que recorre el mundo en motocicleta, ha relatado que cuando decidieron levantar una carpa para poder dormir, mientras recorrían la región hacia Nepal desde el estado de Bengala Occidental, unos hombres llegaron a atacarlos.

LEE MÁS: “Les rogué que parasen, les ofrecí dinero...”: estremecedor testimonio de influencer que fue violada en manada en India

“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”, dijo Vicente, el marido de la víctima.

“Se la iban llevando y yo salí hacia ella y entonces vinieron cuatro, me lanzaron una piedra a la cabeza, me tiraron al suelo y me amordazaron”, contó el marido de la víctima de violencia sexual.

Fernanda se defiende de las críticas

La mujer aseguró que “se subieron encima mío y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían ‘only sex’. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando”.

Sin embargo, muchos de sus seguidores en redes la han criticado por entregar su versión a muchos medios de comunicación, y por recibir un cheque de indemnización por parte de India.

“Estoy indignada sobre todo por lo que he tenido que leer y oír de los españoles”, dijo a Telecinco.

Aseguró que le dicen que “casi que me lo he buscado, como que estoy demasiado bien y entera para lo que me ha pasado”.

“¿Qué tengo que estar? ¿Más destrozada todavía? ¿Llorando? ¿Con un corte? Es increíble que esto pase aún hoy”, manifestó la influencer.

“Y no, no me avergüenzo porque yo no he tenido la culpa, y sí estos monstruos. No soy como vosotros, desde luego. Por eso hago lo que hago, porque soy fuerte y seguiré siéndolo independientemente de lo que digan. Y he tenido una segunda oportunidad, de estar viva, y la agarraré y viviré mi vida feliz. Me ha marcado, sí, pero no dejaré que eso me consuma”, sentenció.