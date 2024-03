“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero...”: estremecedor testimonio de influencer que fue violada en manada en India

Una influencer española que paseaba por India con su pareja, fue violada en manada. De momento se han detenido a tres personas por el hecho. Ella ha entregado su testimonio, que ha dejado a todo el mundo perplejo.

De acuerdo a los antecedentes manifestados por la propia pareja a Antena 3, circulaban por la región hacia Nepal desde el estado de Bengala Occidental. De noche, ambos se pararon a descansar e instalaron una tienda de campaña improvisada.

Fernanda y su esposo, aseguraron que en el momento en que se disponían a descansar, llegaron tres hombres que los rodearon.

“Se la iban llevando y yo salí hacia ella y entonces vinieron cuatro, me lanzaron una piedra a la cabeza, me tiraron al suelo y me amordazaron”, contó el marido de la víctima de violencia sexual.

La mujer aseguró que “se subieron encima mío y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían ‘only sex’. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando”.

“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”, complementó Vicente, su marido.

La indemnización

La pareja recibió este lunes un cheque por un millón de rupias (unos 12.000 dólares) a modo de compensación tras la violación en grupo.

“Le hemos dado una compensación de un millón de rupias al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena”, dijo a los medios Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito de Dumka.