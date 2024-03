La mañana de este miércoles 6 e marzo de 2024, la exdirectora del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, abordó varios temas respecto a los hitos que produjeron la corrupción de la justicia en el Ecuador, debido a los recientes casos: Metástasis y Purga, donde varias autoridades judiciales han sido procesadas en los entramados de delincuencia organizada, que incluso están relacionados con el narcotráfico.

“Es un circuló perverso y vicioso. (...) Eso que era un tema aislado se convirtió en lo que vemos hoy”, indicó Coronel en una entrevista con Notimundo. Asimismo, señaló que cuando estuvo como directora señaló que re rumoraba sobre una especie de ‘maridaje’ entre el correisimo y Jaime Nebot, que tenían control en la justicia.

[ -Lea También: Lo que se sabe del entramado de delincuencia organizada del Caso Purga hasta el momento ]

Además, dijo que cuando llegó Fabioa Gallardo (hoy procesada por el Caso Purga) a la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, y a las dos, tres semanas vio ahí a Mayra Salazar, existieron más rumores y había que tener más cuidado.

“Nunca vi nada. Me sería muy fácil hoy que están detenidas hacer leña del árbol caído, pero yo nunca vi nada. Lo que si escuchaba era rumores, y lo que hacía era decirle a cada uno que si la salida de una persona tuvo un precio, entonces quiero saber quienes desde un principio manejaban este proceso ahora. Este tipo de información pedía de frente. (...) Cuando ya veo que las cosas se desbordan es cuando comienza a hacer campaña en mi contra con algunas fiscales y servidoras judiciales que a cambio de ‘crecer’ elabora una campaña en mi contra (Pablo Muentes) que yo no sabía”, dijo Cornel.

María Josefa Coronel señaló que todos sabían de la influencia de Pablo Muentes en la justicia, incluso que se “advirtió” a Jaime Nebot.

Pablo Muentes y la influencia en la Corte Provincial de Justicia de Guayas

María José Coronel cuestionó que tras los operativos y allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, sobre el caso purga, “nadie sabía nada” de la influencia de Pablo Muentes en la justicia de Guayas.

“Todos sabían. A mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se los decía. Entonces yo me rio ahora de ver como dicen ‘aqui lo puse no lo encuentro’, no se. La verdad es que da risa. Por qué no tiene el coraje de decir nos equivocamos, pensamos que era malo, pero un poquito. Prefiero esa frontalidad, pero esta vaina de que no saben yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló la exdirectora del Consejo de la Judicatura.

Asimismo, aseguró que se les advirtió a los líderes del Partido Social Cristiano, como Jaime Nebot, quien nunca respondió. “Lo único que yo sé es que él supo de la campaña en contra que me estaba haciendo a mí y yo no tengo ningún compromiso político con nadie”, agregó Coronel.

🔊En #NotiMundoEstelar, @MaJosefaCoronel, exdirectora del CJ del Guayas, aseguró que “todos”sabían de la presunta influencia política que ejercía Pablo Muentes. Explicó que incluso Jaime Nebot fue advertido de aquello.



🔗 https://t.co/oMSo6KOT62 pic.twitter.com/I2dEOp4D6a — NotiMundo (@notimundoec) March 6, 2024

Jaime Nebot responde a declaraciones de María Josefa Coronel

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, se pronunció desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde señaló que frente a las declaraciones de María Josefa Coronel:

1.- “Es absolutamente falso que ella me haya ‘advertido’ sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas”.

2.- “Ella fue, hasta enero del año pasado, Directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?”.