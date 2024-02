SNAI se pronunció tras supuesta desaparición del reo, Julián Neumann, al interior de la cárcel de Cotopaxi

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció luego de que Carolina Viteri Ronald, madre de la persona privada de la libertad, Julián Neumann, denunciara que su hijo supuestamente desapareció del centro carcelario. Sin embargo, según la cartera de Estado el paradero del reo al interior del CPL se conoce y su estado de salud se encuentra en buen estado.

En un hilo desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), Viteri dio a conocer que luego de consultar a las autoridades del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi le indicaron que desconocían el paradero de su hijo y no lograban ubicarlo.

La madre de Julián poco agradeció en una última publicación la difusión de su denuncia: “A todos quienes se han sumado a la búsqueda de mi hijo. Les agradezco infinitamente. Pues es por ustedes que nos han dado respuesta oficial del SNAI y la Defensoría del Pueblo. Encontramos a mi hijo. Ahora solo falta que le permitan llegar a su audiencia y que nos lo muestren.”

Respuesta del SNAI

La cartera de Estado emitió encargada de los centros carcelarios a nivel nacional, emitió un comunicado sobre la situación de la personas privada de libertad en la prisión de Cotopaxi.

“La persona privada de la libertad (ppl), Julián N., está en la etapa de mínima seguridad del Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N. 1. De acuerdo al certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública, la ppl se encuentra en buen estado de salud”, informó el SNAI en un comunicado.

Asimismo, dieron a conocer que se coordinó una visita con representantes del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; así como la Defensoría del Pueblo, para que verifiquen que no ha existido vulneración a sus derechos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/Rj4PYcJuEW — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) February 7, 2024

“De no haber sido por la presión mediática, no sabríamos nada todavía. Sin embargo, hay que recalcar que el ‘Control Carcelario’ no existe. Es un caos en el que se les desaparecen las personas, y se los mezclan, como dice uno de los comunicados que me enviaron”, agregó la madre de Julián en su última publicación.