Caso Julián Neumann: madre de reo denuncia supuesta desaparición en la cárcel de Latacunga.

Por medio de su cuenta de x (antes Twitter), Carolina Viteri Ronald denunció que su hijo, Julián Neumann, supuestamente desapareció de la cárcel de Latacunga, donde estaba recluido desde hace siete años.

En el hilo que escribió Carolina detallo que Julián fue “detenido injustamente y condenado hace siete años por fabricar CBD (cannabidiol (CBD) es una sustancia química de la planta Cannabis sativa, también conocida como cannabis o cáñamo). En agosto del año pasado debía acceder a la prelibertad. Ayer tenía una audiencia de prelibertad en la cárcel y no llegó”, explicó en su publicación realizada este martes 6 de febrero de 2024.

Señaló que luego de consultar a las autoridades del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi le indicaron que desconocían el paradero de su hijo y no lograban ubicarlo.

URGENTE! Mi hijo Julián Neuman fue injustiamente detenido y condenado hace 7 años por fabricar aceite de CBD. En agosto del año pasado debía acceder a la prelibertad. Ayer tenía la audiencia de prelibertad en la cárcel de Latacunga, y no llegó.

“La jueza les otorgó 24 horas a las autoridades para encontrarlo. Hasta ahora, no nos han dado una respuesta. Julián estaba bajo la custodia del Estado. El Estado debe responder”, expresó Carolina.

Hace más de 20 horas, expresó en el mismo hilo: “falta una hora para que se cumplan las 24 horas que la jueza dió como plazo para que nos entreguen a mi hijo. Ninguna noticia de él todavía”.

Asimismo, en una última publicación hacer tres horas, confirmó que sigue sin saber nada del paradero de Julián:

"Hace más de 24 horas que no tenemos noticias de mi hijo Julián Neumann, recluido en la Cárcel de Latacunga. Exijo que las autoridades me informen sobre su estado de salud. Que me lo traigan".

— Carolina Viteri, madre de Julián Neumann