Cancillería pide a Verónica Abad abstenerse de hablar con la prensa

La relación entre la vicepresidenta Verónica Abad y el gobierno de Daniel Noboa se torna más tensa con el paso del tiempo. El 30 de enero del 2024, la Cancillería le pidió a la autoridad que evite dar nuevas declaraciones a medios de comunicación sin que haya autorización de ellos.

Esto se hizo público luego que Abad brinde una entrevista a una radio colombiana donde aseguró que el presidente Daniel Noboa no está cumpliendo con el plan de Gobierno. “Lo que propuso él en campaña no se está cumpliendo, pero el estado del país no es culpa de este Gobierno. Ninguno se ha atrevido a poner sobre la mesa el verdadero cambio en Ecuador”, dijo a radio W.

Por lo tanto se emitió esta disposición que fue informada a la Vicepresidencia a través de un comunicado, donde detalló mediante un oficio desde el Ministerio de Relaciones Exteriores “prescindir de efectuar nuevas declaraciones a medios de comunicación, ya que no cuenta con la autorización e instrucciones de la señora Canciller (Gabriela Sommerfeld)”.

También le sugiere que se “abstenga” de realizar cualquier acción sobre el acuerdo que involucra las 25.000 plazas de trabajo en Israel porque ese tema “lo están negociando al más alto nivel”.

La Vicepresidencia por su parte respondió:

“La intención de la vicepresidenta Verónica Abad nunca será entorpecer los procesos encaminados a conseguir el desarrollo de los objetivos nacionales, razón por la cual, esta institución respetará los lineamientos establecidos por la Cancillería”, dijo en un comunicado de la Vicepresidencia.

Verónica Abad se distanció del presidente Daniel Noboa cuando empezó la campaña para la segunda vuelta electoral de las elecciones anticipadas. Luego esta ruptura se confirmó cuando nombraron a la vicepresidenta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ecuador en Israel.

La Vicepresidenta de Ecuador aceptó la designación y partió a Tel Aviv en diciembre del 2023.

