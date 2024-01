Daniel Noboa y la imitación a la pronunciación en inglés de Rafael Correa: “because is nice, because is incredible”

El presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista con Ecuavisa, abordó varios temas de seguridad, economía, relación política en la Asamblea, incremento del IVA y subsidio a los combustibles.

Además, también se refirió a la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional y su postura respecto al incremento del IVA, propuesta por el ejecutivo.

De acuerdo a los señalado por el primer mandatario, durante el Gobierno de Rafael Correa se realizó un incremento del IVA, debido al terremoto ocurrido en Manabí, en 2016.

“Es casi calcado a la de ellos de 2016, y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de esa experiencia, apoyaron eso”, señaló Noboa.

Asimismo, agregó: “yo si creo que pueden reflexionar, por más de que últimamente me digan que soy bruto y que no me consideran una persona inteligente, ganamos las elecciones y les ganamos a ellos”, haciendo alusión a declaraciones del expresidente Correa.

Por lo que el primer mandatario señaló, haciendo una imitación de la forma en cómo Rafael Correa habló en una entrevista en inglés, lo siguiente: “así lo dijo, entonces no sé por qué la gente votó por mí... Because is nice, because he is handsome, i’m something incredible”.

Esto causó una reacción tanto en el mismo entrevistador del medio citado, Lenin Artieda, como a los usuarios en redes sociales, debido a la forma jocosa con la que se refirió Noboa a Correa, por lo que las declaraciones se viralizaron.