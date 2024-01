Daniel Noboa señaló que se preguntará a la Corte Constitucional sobre la extracción de crudo del Yasuní ITT: “no vamos a violar la voluntad del pueblo”

Daniel Noboa señaló que se preguntará a la Corte Constitucional sobre la extracción de crudo del Yasuní ITT. Imagen: Getty Images Gas is flared off from an oil drilling rig near Yasuni National Park in Orellana Province, Ecuador, on Tuesday, Oct. 13, 2009. Ecuador is seeking about $3 billion in revenue, almost half earlier government estimates, in a bid to keep oil inside Yasuni National Park rather than extract it. The Ishpingo-Tambacocha-Tiputini field contains an estimated 950 million barrels of oil. Photographer: Alejandra Parra/Bloomberg via Getty Images (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)