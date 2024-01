“Pienso en el tiempo que fuimos felices”: Álex Vizuete le compuso una canción a Efraín Ruales, a tres años de su asesinato

Álex Vizuete quiso recordar de una manera muy especial a Efraín Ruales -a tres años de su asesinato- ya que ambos tuvieron una amistad más que especial. Pues el actor siempre ha dicho que él lo ayudó a alcanzar sus sueños.

Ruales fue quien impulsó a Vizuete a alcanzar sus metas en el ámbito laboral y todos esos buenos recuerdos quedaron plasmados en una canción que le compuso, la cual tituló”Eterno”.

“¡Ya son tres años, diferentes, grises e imperdonables! Esta canción fue hecha con el alma… para mi hermano del alma (...). Esta canción va directo al cielo”, escribió en su cuenta de Instagram el comediante.

El tema fue con la ayuda de Jorge Nehme y Jaime Vel.

“Pienso en el tiempo que fuimos felices. Me haces tanta falta, que hasta los flores se me hacen grises”, dice un fragmento de la canción.

Efraín Ruales fue asesinado un 27 de enero, hace tres años. En ese momento, Vizuete se encontraba en Miami, Estados Unidos, coordinando algunos proyectos que tenía allá. En ese entonces dijo que Ruales era una de las razones de su viaje.

En ese momento, Vizuete se pronunció en medio del llanto. “¿Qué pasó?, ¿Qué es lo que está pasando? A partir de hoy todo lo que yo realice, mis triunfos, felicidad y anhelos, todos irán al cielo porque Efraín confió mucho en mí”, dijo el también influencer.

Recordó la ocasión en que festejaron saltando en círculos, los millones de reproducciones en los videos y los diversos momentos que vivieron juntos, incluso los chats que mantuvieron.

“Me quedo con ese Efraín que estuvo en los mejores y peores momentos, con ese ser humano noble y buen hijo que era. Siempre lo veía y deseaba ser como él en muchísimas cosas: espirituales, familiares y con mis padres. Me enseñaste tanto que no te puedo fallar, tengo que seguir y todos debemos hacerlo (...) Esto es un hasta luego, hermano del alma. Te amo y me vas a hacer mucha falta”, finalizó.