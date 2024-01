“Te amo hasta el infinito y más allá”: Así fue el emotivo mensaje de Erika Vélez para Efraín Ruales a 3 años de su muerte

Efraín Ruales, un nombre que a tres años de haber sido apagado, sigue recogiendo mensajes de amor de parte de todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él. Fue el 27 de enero de 2021 que la noticia del crimen del presentador enlutó tanto al periodismo nacional como a quienes hacían parte de su vida.

El también actor logró conquistar las pantallas de televisión con su chispa y cosechó toda una red de amigos a su paso, por lo que este 27 no pudo dejar de ser recordado con mucha emotividad por muchos de quienes fueron compañeros y quienes en memoria de los buenos momentos decidieron dedicar unas palabras, entre ellos, la presentadora Erika Vélez.

Fue a través de una grabación que compila gran parte de fragmentos de lo que fue la trayectoria televisiva de Efraín junto a Erika Vélez, que la ex jurado de ´Yo me llamo´ hizo mención de su nombre, asegurando entre muchas cosas, que los momentos de felicidad jamás se borrarán.

“Lo bonito de conocerte, de compartir, de crecer en este medio, es saber que si hay amigos para toda la vida y aunque truncaron la tuya y la nuestra, jamás se borrarán los momentos de felicidad, de risas, bromas, los momentos que tocaste no solo nuestros corazones si no también los de muchas personas que sin conocerte siguen llorando tu partida. Te amo hasta el infinito y más allá y quería decirte que lo estamos haciendo bien, hemos crecido, tropezado, levantado, estarías muy orgulloso de cada uno de nosotros, gracias por darnos tanto, por ser tan generoso, por decir las palabras correctas en los momentos más complicados, tu fe se volvió más grande cada día y esa fe me hace creer que siempre estarás y que nos cuidarás”, es parte del copy que acompaña la edición compartida.

Otra de las que se pronunció en nombre del actor, fue Alejandra Jaramillo, quien fue el gran amor de Efraín hasta el día de su muerte. “Se imaginan las personas que solo lo vieron en televisión y a través de sus redes, nunca lo conocieron en persona, ni compartieron con él y aún así lloraron su muerte, la sintieron de cerca... Entonces ustedes ¿Se olvidaron de Efraín? Exactamente esa es mi respuesta y por supuesto mucho más extensa, pero eso me lo guardo para mí”.